21 августа 2024

Топ городов России, где жители ХМАО покупают жилье для детей-студентов

Жители ХМАО чаще покупают квартиры для детей-студентов в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Топ городов возглавляет Тюмень
Топ городов возглавляет Тюмень Фото:

Чаще всего жители ХМАО покупают квартиры для своих детей-студентов в Тюмени. Также среди популярных городов оказался Екатеринбург, рассказали URA.RU риелторы компании «Этажи».

«В топ городов входит Тюмень — основной город, где наши жители приобретают недвижимость для студентов. В списке популярных мест также Екатеринбург, Уфа, Краснодар и Казань. Иногда встречается Новосибирск, еще реже — Томск», — рассказал журналисту агентства риелтор филиала компании в ХМАО Александр Лещев.

Отдельно среди крупнейших российских городов специалисты по недвижимости выделяют Санкт-Петербург и Москву. Здесь югорчане также приобретают жилье для детей, поступивших в столичные вузы. Однако чаще жители региона сами переезжают туда жить.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко выросла доля сделок по покупке недвижимости за наличные. Тенденция стала заметна из-за уменьшения числа выдачи ипотечных кредитов на фоне высокой ключевой ставки.

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Чаще всего жители ХМАО покупают квартиры для своих детей-студентов в Тюмени. Также среди популярных городов оказался Екатеринбург, рассказали URA.RU риелторы компании «Этажи». «В топ городов входит Тюмень — основной город, где наши жители приобретают недвижимость для студентов. В списке популярных мест также Екатеринбург, Уфа, Краснодар и Казань. Иногда встречается Новосибирск, еще реже — Томск», — рассказал журналисту агентства риелтор филиала компании в ХМАО Александр Лещев. Отдельно среди крупнейших российских городов специалисты по недвижимости выделяют Санкт-Петербург и Москву. Здесь югорчане также приобретают жилье для детей, поступивших в столичные вузы. Однако чаще жители региона сами переезжают туда жить. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко выросла доля сделок по покупке недвижимости за наличные. Тенденция стала заметна из-за уменьшения числа выдачи ипотечных кредитов на фоне высокой ключевой ставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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