Топ городов России, где жители ХМАО покупают жилье для детей-студентов

Чаще всего жители ХМАО покупают квартиры для своих детей-студентов в Тюмени. Также среди популярных городов оказался Екатеринбург, рассказали URA.RU риелторы компании «Этажи».
«В топ городов входит Тюмень — основной город, где наши жители приобретают недвижимость для студентов. В списке популярных мест также Екатеринбург, Уфа, Краснодар и Казань. Иногда встречается Новосибирск, еще реже — Томск», — рассказал журналисту агентства риелтор филиала компании в ХМАО Александр Лещев.
Отдельно среди крупнейших российских городов специалисты по недвижимости выделяют Санкт-Петербург и Москву. Здесь югорчане также приобретают жилье для детей, поступивших в столичные вузы. Однако чаще жители региона сами переезжают туда жить.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко выросла доля сделок по покупке недвижимости за наличные. Тенденция стала заметна из-за уменьшения числа выдачи ипотечных кредитов на фоне высокой ключевой ставки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!