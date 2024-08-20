Врачи из ХМАО рассказали, как распознать опасную инфекцию, которую переносят комары

Туляремия, разносчиками которой являются комары, проявляется с резкого ухудшения самочувствия, высокой температуры и головной боли. О симптомах опасной инфекции сообщил депздрав ХМАО на своем сайте.
«Болезнь начинается остро, с внезапного подъема температуры до 40 градусов. Появляется резкая головная боль, головокружение, боли в мышцах ног, спины и поясничной области, потеря аппетита. В тяжелых случаях может быть рвота, носовые кровотечения. Характерный признак для туляремии — увеличение лимфатических узлов. Бубоны рассасываются, нагнаиваются, формируя абсцессы», — следует из сообщения.
Первые случаи заболевших туляремией зарегистрировали недавно в Ханты-Мансийске. Паводок и холодное лето могут спровоцировать в округе вспышку опасной инфекции. Окружной депздрав рекомендует югорчанам защититься с помощью прививок. А глава ведомства Алексей Добровольский советует пользуется репеллентами и одеваться в плотную одежду.
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