20 августа 2024

Врачи из ХМАО рассказали, как распознать опасную инфекцию, которую переносят комары

Депздрав ХМАО: туляремия начинается с высокой температуры и головной боли
© Служба новостей «URA.RU»
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Туляремия начинается с высокой температуры
Туляремия начинается с высокой температуры Фото:

Туляремия, разносчиками которой являются комары, проявляется с резкого ухудшения самочувствия, высокой температуры и головной боли. О симптомах опасной инфекции сообщил депздрав ХМАО на своем сайте.

«Болезнь начинается остро, с внезапного подъема температуры до 40 градусов. Появляется резкая головная боль, головокружение, боли в мышцах ног, спины и поясничной области, потеря аппетита. В тяжелых случаях может быть рвота, носовые кровотечения. Характерный признак для туляремии — увеличение лимфатических узлов. Бубоны рассасываются, нагнаиваются, формируя абсцессы», — следует из сообщения.

Первые случаи заболевших туляремией зарегистрировали недавно в Ханты-Мансийске. Паводок и холодное лето могут спровоцировать в округе вспышку опасной инфекции. Окружной депздрав рекомендует югорчанам защититься с помощью прививок. А глава ведомства Алексей Добровольский советует пользуется репеллентами и одеваться в плотную одежду.

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Туляремия, разносчиками которой являются комары, проявляется с резкого ухудшения самочувствия, высокой температуры и головной боли. О симптомах опасной инфекции сообщил депздрав ХМАО на своем сайте. «Болезнь начинается остро, с внезапного подъема температуры до 40 градусов. Появляется резкая головная боль, головокружение, боли в мышцах ног, спины и поясничной области, потеря аппетита. В тяжелых случаях может быть рвота, носовые кровотечения. Характерный признак для туляремии — увеличение лимфатических узлов. Бубоны рассасываются, нагнаиваются, формируя абсцессы», — следует из сообщения. Первые случаи заболевших туляремией зарегистрировали недавно в Ханты-Мансийске. Паводок и холодное лето могут спровоцировать в округе вспышку опасной инфекции. Окружной депздрав рекомендует югорчанам защититься с помощью прививок. А глава ведомства Алексей Добровольский советует пользуется репеллентами и одеваться в плотную одежду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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