Власти Ханты-Мансийска начали прививочную кампанию против особо опасной инфекции

В Ханты- Мансийске местные власти дали старт прививочной кампании против опасного заболевания. Жителей окружной столицы пригласили на вакцинацию от туляремии, сообщили городской администрации.
«Хантымансийцев приглашают на вакцинацию от туляремии. Всех желающих ежедневно ждут в Центре здоровья ОКБ», — написали в telegram-канале городской мэрии.
Вакцинопрофилактика проводится в два этапа: постановка пробы и введение вакцины. Если на первом этапе выясняется, что антител в организме пациента достаточно, то его не вакцинируют. Как сообщили местные власти, стойкий иммунитет формируется через 20-30 дней после прививки. Люди переболевшие туляремией и вовсе получают пожизненный иммунитет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске зарегистрированы случаи заражения туляремией, переносящейся комарами. Эта инфекция входит в группу особо опасных и несет угрозу для жизни заболевших.
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