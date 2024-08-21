Ямальские строители обследовали дома для восстановления в Авдеевке

Глава ЯНАО Артюхов: восстановить дома в Авдеевке — святая обязанность
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Строители ЯНАО определили объекты для восстановления в Авдеевке
Строители ЯНАО определили объекты для восстановления в Авдеевке Фото:
новость из сюжета
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО

Строители ЯНАО обследовали ряд жилых домов в Авдеевке (ДНР) и готовы приступить к восстановлению. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и назвал эти работы «святой обязанностью».

«Люди нас там ждали, хотя могли эвакуироваться. В основном, это пенсионеры. Наша святая обязанность — восстановить их жилье», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Губкинского, эфир которой транслируется на странице губернатора в VK.

Строители уже провели осмотр объектов. Некоторые дома сохранили свои несущие конструкции и могут быть восстановлены в первую очередь. Губернатор добавил, что Ямал — не единственный регион, который будет восстанавливать Авдеевку.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов и глава Авдеевки Дмитрий Шевченко подписали соглашение о начале работ по восстановлению территорий донбасского муниципалитета. А чиновник-волонтер Иван Крючков сообщил, в каких условиях живут люди в освобожденном от ВСУ городе.

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Строители ЯНАО обследовали ряд жилых домов в Авдеевке (ДНР) и готовы приступить к восстановлению. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и назвал эти работы «святой обязанностью». «Люди нас там ждали, хотя могли эвакуироваться. В основном, это пенсионеры. Наша святая обязанность — восстановить их жилье», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Губкинского, эфир которой транслируется на странице губернатора в VK. Строители уже провели осмотр объектов. Некоторые дома сохранили свои несущие конструкции и могут быть восстановлены в первую очередь. Губернатор добавил, что Ямал — не единственный регион, который будет восстанавливать Авдеевку. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов и глава Авдеевки Дмитрий Шевченко подписали соглашение о начале работ по восстановлению территорий донбасского муниципалитета. А чиновник-волонтер Иван Крючков сообщил, в каких условиях живут люди в освобожденном от ВСУ городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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