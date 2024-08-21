Подполье сообщило о громком ударе по расположению ВСУ под Харьковом

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Вооруженные силы РФ. stock, поражение, взрыв,  stock
По расположению ВСУ под Харьковом нанесли мощный удар, сказал Лебедев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В селе Казачья Лопань Харьковской области нанесен удар по расположению ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, отметив, что взрыв был громким.

«Несколько часов назад прилетело в село Казачья Лопань, Харьковская область. Накрыли „располагу“», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Подпольщик также уточнил, что удар был очень громким.

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В селе Казачья Лопань Харьковской области нанесен удар по расположению ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, отметив, что взрыв был громким. «Несколько часов назад прилетело в село Казачья Лопань, Харьковская область. Накрыли „располагу“», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Подпольщик также уточнил, что удар был очень громким.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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