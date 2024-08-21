Подполье сообщило о громком ударе по расположению ВСУ под Харьковом

21 августа 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

По расположению ВСУ под Харьковом нанесли мощный удар, сказал Лебедев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Казачья Лопань Харьковской области нанесен удар по расположению ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, отметив, что взрыв был громким. «Несколько часов назад прилетело в село Казачья Лопань, Харьковская область. Накрыли „располагу“», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Подпольщик также уточнил, что удар был очень громким. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Казачья Лопань Харьковской области нанесен удар по расположению ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, отметив, что взрыв был громким. «Несколько часов назад прилетело в село Казачья Лопань, Харьковская область. Накрыли „располагу“», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Подпольщик также уточнил, что удар был очень громким.