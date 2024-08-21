Подполье сообщило о громком ударе по расположению ВСУ под Харьковом

По расположению ВСУ под Харьковом нанесли мощный удар, сказал Лебедев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В селе Казачья Лопань Харьковской области нанесен удар по расположению ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, отметив, что взрыв был громким.
«Несколько часов назад прилетело в село Казачья Лопань, Харьковская область. Накрыли „располагу“», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Подпольщик также уточнил, что удар был очень громким.
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