Под Мурманском сбили самолет, переделанный под беспилотник. Видео

ВС РФ сбили под Мурманском украинский самолет, переделанный под беспилотник
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В Мурманской области был сбит переделанный под БПЛА самолет ВСУ
В Мурманской области был сбит переделанный под БПЛА самолет ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мурманской области сбили самолет, переделанный под дрон-камикадзе. Кадры уничтожения украинского беспилотника появились в интернете.

«В Мурманской области сбит легкомоторный самолет, переделанный в БПЛА-камикадзе ВСУ», — пишет telegram-канал «Военный обозреватель». Также в работе аэропортов Мурманска и Хибины ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Мурманской области была обнаружена угроза атаки БПЛА. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, все необходимые меры для повышения безопасности в области были предприняты.

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В Мурманской области сбили самолет, переделанный под дрон-камикадзе. Кадры уничтожения украинского беспилотника появились в интернете. «В Мурманской области сбит легкомоторный самолет, переделанный в БПЛА-камикадзе ВСУ», — пишет telegram-канал «Военный обозреватель». Также в работе аэропортов Мурманска и Хибины ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Ранее в Мурманской области была обнаружена угроза атаки БПЛА. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, все необходимые меры для повышения безопасности в области были предприняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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