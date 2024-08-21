В Мурманской области был сбит переделанный под БПЛА самолет ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Мурманской области сбили самолет, переделанный под дрон-камикадзе. Кадры уничтожения украинского беспилотника появились в интернете.
«В Мурманской области сбит легкомоторный самолет, переделанный в БПЛА-камикадзе ВСУ», — пишет telegram-канал «Военный обозреватель». Также в работе аэропортов Мурманска и Хибины ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в Мурманской области была обнаружена угроза атаки БПЛА. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, все необходимые меры для повышения безопасности в области были предприняты.
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