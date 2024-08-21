В Иране озвучили официальную причину крушения вертолета президента Раиси

Крушение вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, было вызвано погодными условиями. Об этом сообщили в иранском госагентстве.
«Крушение вертолета <...> с президентом Раиси было вызвано погодными условиями», — передает заявление госагентства издание Farsnews. Также среди причин заявлена неспособность вертолета справиться с перевозимым грузом.
Ранее вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, разбился в провинции Восточный Азербайджан. Иран обратился за помощью в поисковой операции к США, но получил отказ. Впоследствии стало известно, что все находившиеся на борту погибли. Позже руководитель иранского отделения Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил о том, что вертолет президента был обнаружен. Впоследствии он сообщил, что все люди, находившиеся на борту, погибли.
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