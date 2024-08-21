В ООН забеспокоились из-за ядерного плана Байдена

Гутерреш выразил обеспокоенность ядерным планом, который принял Байден

21 августа 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

В ООН обеспокоены планом Джо Байдена по ядерному сдерживанию мировых сверхдержав Фото: Официальный сайт президента Украины Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ядерной программой, которую принял американский президент Джо Байден этой ночью. Об этом рассказал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, «Генеральный секретарь очень обеспокоен острой опасностью применения ядерного оружия [со стороны США]», — Стефан сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Его слова передает РИА Новости. Накануне американская газета The New York Times писала, что Байден принял так называемое «Руководство по ядерному размещению». Авторы материала отметили, что данный документ является секретным. В нем прописаны действия США по противостоянию Китаю, России и КНДР. Подписывая документ, Байден обозначил, что его страна должна быть готова к ядерным вызовам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ядерной программой, которую принял американский президент Джо Байден этой ночью. Об этом рассказал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, «Генеральный секретарь очень обеспокоен острой опасностью применения ядерного оружия [со стороны США]», — Стефан сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Его слова передает РИА Новости. Накануне американская газета The New York Times писала, что Байден принял так называемое «Руководство по ядерному размещению». Авторы материала отметили, что данный документ является секретным. В нем прописаны действия США по противостоянию Китаю, России и КНДР. Подписывая документ, Байден обозначил, что его страна должна быть готова к ядерным вызовам.