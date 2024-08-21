21 августа 2024

Что известно о попытке украинской ДРГ вторгнуться в Брянскую область

Богомаз: пресечена попытка украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, всу, дрг,  stock
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область Фото:

В Брянской области пресекли попытку ВСУ проникнуть на территорию Климовского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Telegram-каналы распространили неподтвержденные подробности о составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Подробнее о последней попытке вторжения ВСУ в российский регион — в материале URA.RU.

Первые сообщения

Вечером 21 августа украинская ДРГ попыталась вторгнуться в Брянскую область. Диверсанты проникли в регион при поддержке легкобронированной техники, сообщается в telegram-канале «Неофициальный Безсонов». По данным канала, российские пограничники уничтожили как минимум две единицы бронетехники противника. Информация о попытке проникновения ДРГ в Брянскую область появилась также в telegram-канале «Мир сегодня с Юрий Подоляка». Уточняется, что противник был уничтожен и отброшен с потерями.

Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock
Украинские диверсанты получили отпор в брянском приграничье
Фото:

Губернатор подтвердил атаку ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем telegram-канале, что 21 августа в Климовском районе действительно была пресечена попытка проникновения украинской ДРГ. Он добавил, что противнику было нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба, отметил Богомаз.

Telegram-каналы о составе украинской ДРГ

Более 200 украинских диверсантов дважды попытались зайти 21 августа на территорию поселка Забрама Климовского района Брянской области. Прорыва не допущено, российские военные отбросили противника, передает telegram-канал Mash. По данным канала, три БМП диверсантов были замечены вблизи границы примерно в 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками типа чешских Bren-2.

Спустя полчаса боев, враг отступил с серьезными потерями, передает Mash. К 20:30 началась вторая волна атаки ДРГ с подкреплением и снова безуспешно. Примерно в 21:00 ДРГ отступила, въезд в Климовский район перекрыли блок-постами.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Вооруженные силы Украины. stock
ДРГ атаковали брянское приграничье на легкобронированной технике
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В Брянской области пресекли попытку ВСУ проникнуть на территорию Климовского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Telegram-каналы распространили неподтвержденные подробности о составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Подробнее о последней попытке вторжения ВСУ в российский регион — в материале URA.RU. Вечером 21 августа украинская ДРГ попыталась вторгнуться в Брянскую область. Диверсанты проникли в регион при поддержке легкобронированной техники, сообщается в telegram-канале «Неофициальный Безсонов». По данным канала, российские пограничники уничтожили как минимум две единицы бронетехники противника. Информация о попытке проникновения ДРГ в Брянскую область появилась также в telegram-канале «Мир сегодня с Юрий Подоляка». Уточняется, что противник был уничтожен и отброшен с потерями. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем telegram-канале, что 21 августа в Климовском районе действительно была пресечена попытка проникновения украинской ДРГ. Он добавил, что противнику было нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба, отметил Богомаз. Более 200 украинских диверсантов дважды попытались зайти 21 августа на территорию поселка Забрама Климовского района Брянской области. Прорыва не допущено, российские военные отбросили противника, передает telegram-канал Mash. По данным канала, три БМП диверсантов были замечены вблизи границы примерно в 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками типа чешских Bren-2. Спустя полчаса боев, враг отступил с серьезными потерями, передает Mash. К 20:30 началась вторая волна атаки ДРГ с подкреплением и снова безуспешно. Примерно в 21:00 ДРГ отступила, въезд в Климовский район перекрыли блок-постами. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
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