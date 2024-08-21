Что известно о попытке украинской ДРГ вторгнуться в Брянскую область

В Брянской области пресекли попытку ВСУ проникнуть на территорию Климовского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Telegram-каналы распространили неподтвержденные подробности о составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Подробнее о последней попытке вторжения ВСУ в российский регион — в материале URA.RU.
Первые сообщения
Вечером 21 августа украинская ДРГ попыталась вторгнуться в Брянскую область. Диверсанты проникли в регион при поддержке легкобронированной техники, сообщается в telegram-канале «Неофициальный Безсонов». По данным канала, российские пограничники уничтожили как минимум две единицы бронетехники противника. Информация о попытке проникновения ДРГ в Брянскую область появилась также в telegram-канале «Мир сегодня с Юрий Подоляка». Уточняется, что противник был уничтожен и отброшен с потерями.
Губернатор подтвердил атаку ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем telegram-канале, что 21 августа в Климовском районе действительно была пресечена попытка проникновения украинской ДРГ. Он добавил, что противнику было нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба, отметил Богомаз.
Telegram-каналы о составе украинской ДРГ
Более 200 украинских диверсантов дважды попытались зайти 21 августа на территорию поселка Забрама Климовского района Брянской области. Прорыва не допущено, российские военные отбросили противника, передает telegram-канал Mash. По данным канала, три БМП диверсантов были замечены вблизи границы примерно в 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками типа чешских Bren-2.
Спустя полчаса боев, враг отступил с серьезными потерями, передает Mash. К 20:30 началась вторая волна атаки ДРГ с подкреплением и снова безуспешно. Примерно в 21:00 ДРГ отступила, въезд в Климовский район перекрыли блок-постами.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
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