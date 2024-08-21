21 августа 2024

Белоусов обратился к бойцам ВС РФ по поводу событий в зоне СВО

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Белоусов отметил, что враг отступает на Запад
Белоусов отметил, что враг отступает на Запад Фото:
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Глава Минобороны России Андрей Белоусов обратился к бойцам страны по поводу освобождения в зоне СВО нового населенного пункта в Донбассе. Он написал телеграмму в адрес нескольких бригад ВС РФ.

«Сегодня вы, воины-танкисты, уверенно продвигаетесь вперёд на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понёс потери и отступил. Проявляя пример стойкости и упорства в боях с врагом, вами освобождён населенный пункт Желанное», — написал Белоусов в телеграмме, которую распространила пресс-служба Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Глава Минобороны РФ отметил достижения командования и личного состава 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка. По словам Белоусова, решительные действия личного состава полка вынуждают противника нести потери и отступать на Запад.

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Глава Минобороны России Андрей Белоусов обратился к бойцам страны по поводу освобождения в зоне СВО нового населенного пункта в Донбассе. Он написал телеграмму в адрес нескольких бригад ВС РФ. «Сегодня вы, воины-танкисты, уверенно продвигаетесь вперёд на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понёс потери и отступил. Проявляя пример стойкости и упорства в боях с врагом, вами освобождён населенный пункт Желанное», — написал Белоусов в телеграмме, которую распространила пресс-служба Минобороны РФ в своем telegram-канале. Глава Минобороны РФ отметил достижения командования и личного состава 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка. По словам Белоусова, решительные действия личного состава полка вынуждают противника нести потери и отступать на Запад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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