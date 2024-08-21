Белоусов обратился к бойцам ВС РФ по поводу событий в зоне СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов обратился к бойцам страны по поводу освобождения в зоне СВО нового населенного пункта в Донбассе. Он написал телеграмму в адрес нескольких бригад ВС РФ.
«Сегодня вы, воины-танкисты, уверенно продвигаетесь вперёд на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понёс потери и отступил. Проявляя пример стойкости и упорства в боях с врагом, вами освобождён населенный пункт Желанное», — написал Белоусов в телеграмме, которую распространила пресс-служба Минобороны РФ в своем telegram-канале.
Глава Минобороны РФ отметил достижения командования и личного состава 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка. По словам Белоусова, решительные действия личного состава полка вынуждают противника нести потери и отступать на Запад.
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