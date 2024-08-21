Свердловчанка нашла гриб, похожий на водоросли. Фото

22 августа 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Аллоклавария пурпуровая является несъедобным грибом (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В лесу возле Кировграда (Свердловская область) обнаружили гриб, похожий на водоросли. Оказалось, что это Аллоклавария пурпуровая. Фотографией поделилась читательница URA.RU. «Такие грибы, напоминающие водоросли, нашла сегодня в лесу в Кировграде. В интернете прочитала, что это Аллоклавария пурпуровая, несъедобный», — рассказала собеседница. Также в свердловском лесу нашли гриб с необычной голубой шляпкой — Строфарию голубую. Он относится к категории съедобных грибов, но чаще всего в пищу не употребляется. Фото: читательница URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесу возле Кировграда (Свердловская область) обнаружили гриб, похожий на водоросли. Оказалось, что это Аллоклавария пурпуровая. Фотографией поделилась читательница URA.RU. «Такие грибы, напоминающие водоросли, нашла сегодня в лесу в Кировграде. В интернете прочитала, что это Аллоклавария пурпуровая, несъедобный», — рассказала собеседница. Также в свердловском лесу нашли гриб с необычной голубой шляпкой — Строфарию голубую. Он относится к категории съедобных грибов, но чаще всего в пищу не употребляется.