Аллоклавария пурпуровая является несъедобным грибом (фото из архива)
В лесу возле Кировграда (Свердловская область) обнаружили гриб, похожий на водоросли. Оказалось, что это Аллоклавария пурпуровая. Фотографией поделилась читательница URA.RU.
«Такие грибы, напоминающие водоросли, нашла сегодня в лесу в Кировграде. В интернете прочитала, что это Аллоклавария пурпуровая, несъедобный», — рассказала собеседница.
Также в свердловском лесу нашли гриб с необычной голубой шляпкой — Строфарию голубую. Он относится к категории съедобных грибов, но чаще всего в пищу не употребляется.
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