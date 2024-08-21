21 августа 2024

Свердловчанка нашла гриб, похожий на водоросли. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы Юго-Западного лесопарка. Екатеринбург , грибы, несъедобный гриб, рогатик
Аллоклавария пурпуровая является несъедобным грибом (фото из архива) Фото:

В лесу возле Кировграда (Свердловская область) обнаружили гриб, похожий на водоросли. Оказалось, что это Аллоклавария пурпуровая. Фотографией поделилась читательница URA.RU.

«Такие грибы, напоминающие водоросли, нашла сегодня в лесу в Кировграде. В интернете прочитала, что это Аллоклавария пурпуровая, несъедобный», — рассказала собеседница.

Также в свердловском лесу нашли гриб с необычной голубой шляпкой — Строфарию голубую. Он относится к категории съедобных грибов, но чаще всего в пищу не употребляется.

Фото:

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В лесу возле Кировграда (Свердловская область) обнаружили гриб, похожий на водоросли. Оказалось, что это Аллоклавария пурпуровая. Фотографией поделилась читательница URA.RU. «Такие грибы, напоминающие водоросли, нашла сегодня в лесу в Кировграде. В интернете прочитала, что это Аллоклавария пурпуровая, несъедобный», — рассказала собеседница. Также в свердловском лесу нашли гриб с необычной голубой шляпкой — Строфарию голубую. Он относится к категории съедобных грибов, но чаще всего в пищу не употребляется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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