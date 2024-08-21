21 августа 2024

Shot: ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители слышали звуки пролетов БПЛА в воздухе
Местные жители слышали звуки пролетов БПЛА в воздухе Фото:

ВСУ попытались атаковать дронами город Калач-на-Дону (Волгоградская область). Слышны звуки взрывов и работа систем ПВО, сообщили местные жители.

«Взрывы начали греметь в небе в районе 3:30 утра, очевидцы из разных районов уже насчитали от 6 до 10 мощных хлопков», — передает telegram-канал Shot.  Сообщается, что до звуков взрывов в воздухе были слышны прол?ты БПЛА. При этом официальной информации о происшествии не поступало.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

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ВСУ попытались атаковать дронами город Калач-на-Дону (Волгоградская область). Слышны звуки взрывов и работа систем ПВО, сообщили местные жители. «Взрывы начали греметь в небе в районе 3:30 утра, очевидцы из разных районов уже насчитали от 6 до 10 мощных хлопков», — передает telegram-канал Shot.  Сообщается, что до звуков взрывов в воздухе были слышны прол?ты БПЛА. При этом официальной информации о происшествии не поступало. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. На момент публикации новости ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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