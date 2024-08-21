Shot: ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область

ВСУ попытались атаковать дронами город Калач-на-Дону (Волгоградская область). Слышны звуки взрывов и работа систем ПВО, сообщили местные жители.
«Взрывы начали греметь в небе в районе 3:30 утра, очевидцы из разных районов уже насчитали от 6 до 10 мощных хлопков», — передает telegram-канал Shot. Сообщается, что до звуков взрывов в воздухе были слышны прол?ты БПЛА. При этом официальной информации о происшествии не поступало.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. На момент публикации новости ответ получен не был.
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