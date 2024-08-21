За время боевых действия в Курской области ВСУ потеряли около 4,5 тысячи солдат

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ВСУ потеряли свыше 4,5 тысячи солдат
ВСУ потеряли свыше 4,5 тысячи солдат Фото:

Спустя чуть больше недели с момента вторжения Украины в Курскую область, ВСУ потеряли свыше 4,5 тысячи своих солдат. Помимо этого Киев потерял до 65 единиц военной техники, в частности — танки. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении военного ведомства. Также российские солдаты продолжают уничтожать пусковые установки Запада, средства РЭБ и другие виды вооружения.

Как рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, ВСУ приостановили продвижение в Курской области. Российские солдаты контролируют обстановку, говорил глава «Ахмата». Однако в некоторых территориях ВСУ продолжают оставаться.

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Спустя чуть больше недели с момента вторжения Украины в Курскую область, ВСУ потеряли свыше 4,5 тысячи своих солдат. Помимо этого Киев потерял до 65 единиц военной техники, в частности — танки. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении военного ведомства. Также российские солдаты продолжают уничтожать пусковые установки Запада, средства РЭБ и другие виды вооружения. Как рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, ВСУ приостановили продвижение в Курской области. Российские солдаты контролируют обстановку, говорил глава «Ахмата». Однако в некоторых территориях ВСУ продолжают оставаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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