Спустя чуть больше недели с момента вторжения Украины в Курскую область, ВСУ потеряли свыше 4,5 тысячи своих солдат. Помимо этого Киев потерял до 65 единиц военной техники, в частности — танки. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении военного ведомства. Также российские солдаты продолжают уничтожать пусковые установки Запада, средства РЭБ и другие виды вооружения.
Как рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, ВСУ приостановили продвижение в Курской области. Российские солдаты контролируют обстановку, говорил глава «Ахмата». Однако в некоторых территориях ВСУ продолжают оставаться.
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