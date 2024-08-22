Осетр в курганский Тобол мог приплыть из Тюменской области

Осетровая рыба, за которую курганского рыбака могут привлечь к ответственности, могла приплыть в реку Тобол на территории Кургана из Тюменской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексей Коев.
«Ежегодно в нашем рыбохозяйственном бассейне, начиная с Тюменской области, проводятся широчайшие мероприятия по искусственному воспроизводству водных ресурсов. Последние два-три года усилились выпуски на восстановление краснокнижного сибирского осетра. Такие сибирские осетры размером где-то полкилограмма уже встречается чаще», — предположил Коев.
Также он уточнил, что утверждать наверняка о происхождении данной рыбы нельзя. «Мы не можем сказать утвердительно, что это — сибирский осетр или стерлядь», — сказал Коев. Эти рыбы относятся к осетровому виду рыб, вылов которых запрещен на территории Курганской области. Кроме того, рыба могла приплыть из специальных хозяйств. «Мы же не спросим у рыбы: откуда ты пришла? Не исключать вариант захода этой рыбы со стороны Тюменской области нельзя», — поделился Алексей Коев.
Ранее URA.RU писало, что правоохранительные органы Курганской области начали поиск рыбака, выловившего редкую рыбу в Тоболе, после распространения видео улова в социальных сетях. Начальник отдела госконтроля Росрыболовства Алексей Коев сообщил URA.RU о расследовании, которое может привести к уголовной ответственности по статье 258 УК РФ, и усилении контроля за рыболовством в Кургане. Вылов сибирского осетра и других запрещенных видов рыб может повлечь за собой штрафы, причем за одного осетра такса составляет более 481 тысяч рублей.
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