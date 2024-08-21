В Челябинске нашли новое место для спортшколы по футболу

22 августа 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Ребят на время реконструкции Центрального стадиона разместят на различных площадках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинских воспитанников школы «Академия футбола» разместят на различных площадках на время ремонта Центрального стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сейчас мы распределим их по другим площадкам: стадионы АМЗ, „Лидер“, „Факел“ и „Локомотив“. Там для этого созданы необходимые условия. После завершения реконструкции основной тренировочной базой этой школы станет стадиона имени Колющенко», — сообщил начальник управления по физической культуре и спорту горадминистрации Максим Клещевников. Как рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб, стадион «Центральный» сейчас недоступен для детских спортивных школ в связи с ремонтом, но на нем вынуждены проводить в исключительном порядке официальные матчи футбольного клуба «Челябинск» и команд старших возрастов, выступающих в Юношеской футбольной лиге. Он отметил, что альтернативных площадок, отвечающих требованиям РФС, в Челябинске нет, но после реконструкции дети получат возможность карьерного роста, вплоть до Первой лиги России (ФНЛ-1). В ближайшие дни пройдут собрания в группах «Академии футбола» для комфортного распределения команд по новым базам. В мэрии пообещали, что при распределении учтут мнение родителей. В Челябинске более 600 детей из школы олимпийского резерва «Академия футбола» были вынуждены покинуть Центральный стадион, который используется для тренировок, на время реконструкции площадки. В марте их попросили освободить стадион на два месяца, однако до сих пор сроки возвращения площадку никто не называл. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинских воспитанников школы «Академия футбола» разместят на различных площадках на время ремонта Центрального стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сейчас мы распределим их по другим площадкам: стадионы АМЗ, „Лидер“, „Факел“ и „Локомотив“. Там для этого созданы необходимые условия. После завершения реконструкции основной тренировочной базой этой школы станет стадиона имени Колющенко», — сообщил начальник управления по физической культуре и спорту горадминистрации Максим Клещевников. Как рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб, стадион «Центральный» сейчас недоступен для детских спортивных школ в связи с ремонтом, но на нем вынуждены проводить в исключительном порядке официальные матчи футбольного клуба «Челябинск» и команд старших возрастов, выступающих в Юношеской футбольной лиге. Он отметил, что альтернативных площадок, отвечающих требованиям РФС, в Челябинске нет, но после реконструкции дети получат возможность карьерного роста, вплоть до Первой лиги России (ФНЛ-1). В ближайшие дни пройдут собрания в группах «Академии футбола» для комфортного распределения команд по новым базам. В мэрии пообещали, что при распределении учтут мнение родителей. В Челябинске более 600 детей из школы олимпийского резерва «Академия футбола» были вынуждены покинуть Центральный стадион, который используется для тренировок, на время реконструкции площадки. В марте их попросили освободить стадион на два месяца, однако до сих пор сроки возвращения площадку никто не называл.