В Челябинске выгнали 620 воспитанников футбольной школы с Центрального стадиона

20 августа 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Детей попросили уйти на время реконструкции стадиона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске более 600 детей из школы олимпийского резерва «Академия футбола» были вынуждены покинуть Центральный стадион, который используется для тренировок, на время реконструкции площадки. По словам родителей, в марте их просили освободить территорию на два месяца, но детей на новое поле до сих пор не пускают. «Мы подозреваем, что закрывать будут нашу 'Академию'. У нас школа олимпийского резерва, и она такая одна осталась в городе», — рассказал один из родителей юных футболистов Андрей сайту «74.ру». Родители указывают на то, что другие команды продолжают использовать стадион для соревнований, но при этом им запрещают тренировки до окончания реконструкции. Сроки возвращения на Центральный стадион никто назвать не может. Родители юных спортсменов ищут альтернативные площадки для тренировок, но это оказывается затруднительным. Кроме того, некоторым юным спортсменам придется добираться до другого стадиона более двух часов, поэтому они намерены бросить школу футбола. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске более 600 детей из школы олимпийского резерва «Академия футбола» были вынуждены покинуть Центральный стадион, который используется для тренировок, на время реконструкции площадки. По словам родителей, в марте их просили освободить территорию на два месяца, но детей на новое поле до сих пор не пускают. «Мы подозреваем, что закрывать будут нашу 'Академию'. У нас школа олимпийского резерва, и она такая одна осталась в городе», — рассказал один из родителей юных футболистов Андрей сайту «74.ру». Родители указывают на то, что другие команды продолжают использовать стадион для соревнований, но при этом им запрещают тренировки до окончания реконструкции. Сроки возвращения на Центральный стадион никто назвать не может. Родители юных спортсменов ищут альтернативные площадки для тренировок, но это оказывается затруднительным. Кроме того, некоторым юным спортсменам придется добираться до другого стадиона более двух часов, поэтому они намерены бросить школу футбола.