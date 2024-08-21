Лариса Долина приедет с концертом в ЯНАО

Долина выступит перед салехардцами в октябре (архивное фото)
Российская эстрадная певица Лариса Долина выступит с концертом в Салехарде. Анонс мероприятия опубликован на портале «Живем на Севере».
«Концерт состоится в Доме культуры „Нефтяник“ 18 октября», — сообщается на портале. Цена билета начинается от 2200 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал приедет пианист Денис Мацуев. Выступление запланировано на 6 декабря.
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