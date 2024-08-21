21 августа 2024

Лариса Долина приедет с концертом в ЯНАО

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Долина выступит перед салехардцами в октябре (архивное фото)
Долина выступит перед салехардцами в октябре (архивное фото) Фото:

Российская эстрадная певица Лариса Долина выступит с концертом в Салехарде. Анонс мероприятия опубликован на портале «Живем на Севере».

«Концерт состоится в Доме культуры „Нефтяник“ 18 октября», — сообщается на портале. Цена билета начинается от 2200 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал приедет пианист Денис Мацуев. Выступление запланировано на 6 декабря.

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Российская эстрадная певица Лариса Долина выступит с концертом в Салехарде. Анонс мероприятия опубликован на портале «Живем на Севере». «Концерт состоится в Доме культуры „Нефтяник“ 18 октября», — сообщается на портале. Цена билета начинается от 2200 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал приедет пианист Денис Мацуев. Выступление запланировано на 6 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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