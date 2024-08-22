Владельцев фирмы, сломавшей карьеру челябинского экс-губернатора, привлекают к ответственности

Конкурсный управляющий компании «Южуралмост» в Магнитогорске (Челябинская область) Алексей Кононов потребовал привлечь к субсидиарной ответственности экс-начальника отдела ФСБ по Златоусту Геннадия Вильшенко и первого задержанного по делу экс-губернатора Михаила Юревича Константина Овчинникова. Заявление подано в арбитражный суд.
«Конкурсный управляющий АО „Южуралмост“ Кононов уведомляет о подаче в Арбитражный суд Челябинской области заявления о привлечении к субсидиарной ответственности солидарно контролирующих лиц должника. Среди них директор компании Александр Зырянов, акционеры Геннадий Вильшенко, Константин Овчинников, Алексей Башаев», — объявил администратор на «Федресурсе».
Размер обязательств не определен. Кононов отметил, что это будет сделано после окончания расчетов с кредиторами «Южуралмоста».
«Я несколько лет как акционером не являюсь. Продал свою долю», — заявил URA.RU Вильшенко.
«Южуралмост» признан банкротом в мае 2023 года. Сразу была введена процедура конкурсного производства. В июле суд продлил на два месяца срок инвентаризации имущества фирмы, которая должна завершиться к 7 сентября. Фирма являлась фигурантом расследования ФАС и правоохранительных органов о картельном сговоре на торгах. Результатом действий силовиков стала отставка Дубровского с поста губернатора.
Геннадий Вильшенко руководил ФСБ в Златоусте до того, как стал заниматься бизнесом. Акции «Южуралмоста» к нему перешли от сына Сергея, который был деловым партнером экс-генпрокурора Юрия Чайки Артема. В настоящий момент Вильшенко-младший проживает за рубежом. Овчинников был задержан в 2014 году, на тот момент он руководил «Челябинскавтодором», подведомственным министерству дорожного хозяйства региона. Его показания легли в основу уголовного дела против экс-губернатора Юревича. Сам Овчинников наказания избежал, уехал на постоянное место жительства в Испанию. В России он объявлен банкротом. Из Испании Овчинников ведет оттуда судебную тяжбу с челябинскими налоговиками.
При подготовке материала URA.RU для уточнения позиции направил запрос Кононову. К моменту публикации ответ не получен.
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