«Пятитысячные купюры они называли морковками… Всего передали 700 кг»

17:54 01 июня 2017 0

Михаил Юревич заочно арестован, но пока не в розыске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первым показания на экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича в деле о взятке в 3,4 млрлд рублей дал экс-директор «Челябинскавтодора» Константин Овчинников. С ареста Овчинникова в 2014 году и началось расследование уголовного дела, в рамках которого бывшему главе региона собираются предъявить обвинение в получении взяток на миллиарды рублей.

Константин Овчинников возглавил областное государственное предприятие «Челябинскавтодор» в мае 2010 года, сразу после инаугурации Михаила Юревича на пост губернатора. А уволился уже после смены власти в регионе, через месяц, как Юревич ушел в отставку, в феврале 2014 года. Его арест в июне 2014 года породил массу слухов. По данным СК РФ по региону, Овчинников, будучи директором предприятия, получил взятку в 3 млн рублей от некоего лица за «услуги покровительства». В августе того же года Александр Войтович, на тот момент прокурор Челябинской области, пообещал «много интересного в деле „Челябинскавтодора“». Под «интересным», вероятно, подразумевалось то, что Овчинников стал давать показания на бывшего главу региона.

Адвокат Евгений Еремеев, представляющий интересы руководителя московского представительства «Макфы» Андрея Чуркина и тещи депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргариты Бутаковой, подтвердил «URA.RU», что новое уголовное дело в отношении Михаила Юревича берет начало в 2014 году и это связано с делом экс-директора «Челябинскавтодора». Он также допустил, что Овчинников мог пойти на сделку со следствием.

1 июня 2011 года — мэр Копейска Вячеслав Истомин, губернатор Михаил Юревич, министр спорта Юрий Серебренников. Все еще при власти и на свободе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Примечательно, что после сообщения СК об аресте Овчинникова и комментария Войтовича официальной информации по его делу не прозвучало. Бывший директор «Челябинскавтодора» отсидел в СИЗО 11 месяцев, и его выпустили под залог.

Сейчас Константин Овчинников работает в коммерческих структурах, руководит и владеет ООО «Горнорудная компания». Кроме того, он соучредитель ООО «Технопарк», связанного с бизнес-структурами Артема Чайки и Сергея Вильшенко. Напомним, что Вильшенко и Чайка выкупили после отставки Юревича ЗАО «Южуралавтобан», ранее подконтрольное депутату Госдумы Вадиму Белоусову, деловому партнеру Михаила Юревича. О том, в какой стадии находится его уголовное дело, Овчинников никому не рассказывает.

«Это может напоминать историю с уголовным делом экс-главы администрации Озерска Евгения Тарасова, — считает Евгений Еремеев. — Его арестовывают за растрату. Он идет на сделку со следствием, получает послабления и дает показания на других людей. И, в основном, на его показаниях, новые дела расследуются».

«Показания на Юревича дал не только Овчинников, но также бывший начальник управления муниципального заказа мэрии Челябинска Александр Артемьев, один из действующих чиновников в сфере дорожного строительства, представители бизнеса. А также несколько бывших высокопоставленных чиновников, близких к нему, из числа тех, кто уже осужден или только предстал перед судом», — уверяет «URA.RU» один из источников. Перед судом недавно предстал экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин. Он заключил сделку со следствием и провел в СИЗО чуть больше месяца.

Александра Артемьева обвиняли в получении крупных взяток, и показания на экс-губернатора, если таковые были, не облегчили наказания. Его осудили на 9 лет «строгого режима», с выплатой штрафа в 450 млн рублей. Это было еще тогда, когда бывший глава региона был депутатом Госдумы и обладал неприкосновенностью. Ход уголовному делу в отношении Михаила Юревича дали после ареста и показаний экс-директора МУП «ДРСУ» Ивана Волоскова. Элита и СМИ до сих пор обсуждают сумму взятки. К тому, что озвучили следователи, Евгений Еремеев, адвокат Андрея Чуркина и Маргариты Бутаковой, относится с иронией.

«Знаете, сколько весят 3,4 млрд рублей, если брать в расчет только пятитысячные купюры? — говорит «URA.RU» адвокат. — Около 700 кг! И вот простой арифметический расчет.

Разделите на тот период, когда Михаил Валерьевич был губернатором, на месяцы. Получится по 19,44 кг. Ну, это почти как 20-литровая бутыль питьевой воды для кулера. Как такие деньги можно передавать или перевозить, да еще через посредников? Это физически невозможно!».

Кстати, экс-министр здравоохранения региона Виталий Тесленко и его подельники в знаменитом «медицинском деле» предпочитали брать «откаты» именно пятитысячными купюрами, называя их для конспирации «морковками». Именно на показаниях Тесленко выстроено первое уголовное дело Юревича.

Евгений Еремеев подчеркнул, что его подзащитному Андрею Чуркину не предъявлено обвинение. «Его задержали в Москве, где он жил и работал, доставили в Челябинск», — добавил адвокат. Андрей Чуркин сейчас находится в СИЗО УФСБ по региону. Адвокаты уже подали апелляцию на решение Центрального районного суда Челябинска, арестовавшего топ-менеджера «Макфы».

«Что касается Маргариты Федоровны [Бутаковой], то ее опрашивали в 2015 и 2016 году, все по тому же уголовному делу, возбужденному еще в 2014 году. Тогда к ней претензий не было. И на этот раз она только повторила свои показания. Работала бухгалтером на „Макфе“ до того, как Юревич избрался в Госдуму. После чего общих дел с ним не имела», — пояснил Евгений Еремеев, добавив, что дело расследуется 4-м следственным управлением СК РФ по УрФО. Напомним, 75-летнюю Маргариту Бутакову задержали на несколько часов 31 мая. По словам Евгения Еремеева, был оформлен, а потом отменен соответствующий протокол задержания. Никакой меры пресечения в отношении тещи Вадима Белоусова не избирали.

В базе данных Интерпола по-прежнему нет данных о том, что экс-губернатор Михаил Юревич находится в международном розыске. Бывший глава региона, которому инкриминируются получение взяток, в том числе и от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, и подстрекательство в клевете, заочно арестован Свердловским областным судом. Защита объявила о том, что опротестует это решение через Верховный суд.