Жители ХМАО стали массово скупать жилье в российских мегаполисах

У жителей ХМАО стало популярно покупать недвижимость в крупнейших городах России в рассрочку. Иногородние девелоперы предлагают такие условия чаще, чем югорские застройщики. Тенденцию URA.RU обсудило с руководителем отдела новостроек филиала компании «Этажи» в Югре Александром Лещевым.
«У многих застройщиков, особенно в городах с активной застройкой, куда мигрирует население из ХМАО, очень много интересных предложений по рассрочкам. Это в том числе Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург. Есть люди, которые покупают там и по рыночным условиям, но их единицы. В большей степени — это рассрочки и другие интересные условия от застройщиков», — поясняет риелтор.
Чаще всего рассрочка предполагает, что пока дом строится клиент ежемесячно вносит определенные суммы застройщику без процентов. А после сдачи жилья либо берет ипотеку, либо полностью выкупает квартиру. «Например, продают старое жилье и несколько месяцев снимают квартиру, потому что бесшовно невозможно переехать. Все равно нужно какое-то время на ремонт», — добавляет Лещев.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО становится популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. Такой способ покупки жилья вызывает интерес у югорчан из-за падения спроса на рынке вторичной недвижимости.
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