24 августа 2024
23 августа 2024

Жители ХМАО стали массово скупать жилье в российских мегаполисах

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане покупают жилье в крупных городах в рассрочку
Югорчане покупают жилье в крупных городах в рассрочку Фото:

У жителей ХМАО стало популярно покупать недвижимость в крупнейших городах России в рассрочку. Иногородние девелоперы предлагают такие условия чаще, чем югорские застройщики. Тенденцию URA.RU обсудило с руководителем отдела новостроек филиала компании «Этажи» в Югре Александром Лещевым.

«У многих застройщиков, особенно в городах с активной застройкой, куда мигрирует население из ХМАО, очень много интересных предложений по рассрочкам. Это в том числе Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург. Есть люди, которые покупают там и по рыночным условиям, но их единицы. В большей степени — это рассрочки и другие интересные условия от застройщиков», — поясняет риелтор.

Чаще всего рассрочка предполагает, что пока дом строится клиент ежемесячно вносит определенные суммы застройщику без процентов. А после сдачи жилья либо берет ипотеку, либо полностью выкупает квартиру. «Например, продают старое жилье и несколько месяцев снимают квартиру, потому что бесшовно невозможно переехать. Все равно нужно какое-то время на ремонт», — добавляет Лещев.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО становится популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. Такой способ покупки жилья вызывает интерес у югорчан из-за падения спроса на рынке вторичной недвижимости.

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У жителей ХМАО стало популярно покупать недвижимость в крупнейших городах России в рассрочку. Иногородние девелоперы предлагают такие условия чаще, чем югорские застройщики. Тенденцию URA.RU обсудило с руководителем отдела новостроек филиала компании «Этажи» в Югре Александром Лещевым. «У многих застройщиков, особенно в городах с активной застройкой, куда мигрирует население из ХМАО, очень много интересных предложений по рассрочкам. Это в том числе Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург. Есть люди, которые покупают там и по рыночным условиям, но их единицы. В большей степени — это рассрочки и другие интересные условия от застройщиков», — поясняет риелтор. Чаще всего рассрочка предполагает, что пока дом строится клиент ежемесячно вносит определенные суммы застройщику без процентов. А после сдачи жилья либо берет ипотеку, либо полностью выкупает квартиру. «Например, продают старое жилье и несколько месяцев снимают квартиру, потому что бесшовно невозможно переехать. Все равно нужно какое-то время на ремонт», — добавляет Лещев. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО становится популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. Такой способ покупки жилья вызывает интерес у югорчан из-за падения спроса на рынке вторичной недвижимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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