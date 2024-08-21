21 августа 2024

«Курганмашзавод» планирует внедрять мини-дроны в БМП-3

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, бла, дрон, stock
Курганские БМП-3 планируют оборудовать дронами Фото:
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«Курганмашзавод» планирует внедрять мини-дроны в боевые машины пехоты БМП-3. Этим занимается конструкторская компания оборонного предприятия. Об этом URA.RU сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«Работы по внедрению в состав бронетанкового вооружения и техники дронов являются одной из задач специалистов АО „СКБМ“. На данный момент согласовываются проекты организационных решений и план-график совместных работ по интеграции в БМП-3 мини-дронов», — сообщили в холдинге. Ввести дроны в конструкторскую документацию планируют по результатам проведения типовых испытаний.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» улучшили бронемашину БМП-3. Помимо дополнительной защиты в виде бронеэкранов и решеток, на технику установили противодронный навес и систему буксировки. Также в бронемашине усовершенствовали систему видеонаблюдения.

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«Курганмашзавод» планирует внедрять мини-дроны в боевые машины пехоты БМП-3. Этим занимается конструкторская компания оборонного предприятия. Об этом URA.RU сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Работы по внедрению в состав бронетанкового вооружения и техники дронов являются одной из задач специалистов АО „СКБМ“. На данный момент согласовываются проекты организационных решений и план-график совместных работ по интеграции в БМП-3 мини-дронов», — сообщили в холдинге. Ввести дроны в конструкторскую документацию планируют по результатам проведения типовых испытаний. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» улучшили бронемашину БМП-3. Помимо дополнительной защиты в виде бронеэкранов и решеток, на технику установили противодронный навес и систему буксировки. Также в бронемашине усовершенствовали систему видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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