«Курганмашзавод» планирует внедрять мини-дроны в БМП-3

«Курганмашзавод» планирует внедрять мини-дроны в боевые машины пехоты БМП-3. Этим занимается конструкторская компания оборонного предприятия. Об этом URA.RU сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».
«Работы по внедрению в состав бронетанкового вооружения и техники дронов являются одной из задач специалистов АО „СКБМ“. На данный момент согласовываются проекты организационных решений и план-график совместных работ по интеграции в БМП-3 мини-дронов», — сообщили в холдинге. Ввести дроны в конструкторскую документацию планируют по результатам проведения типовых испытаний.
Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» улучшили бронемашину БМП-3. Помимо дополнительной защиты в виде бронеэкранов и решеток, на технику установили противодронный навес и систему буксировки. Также в бронемашине усовершенствовали систему видеонаблюдения.
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«Курганмашзавод» планирует внедрять мини-дроны в боевые машины пехоты БМП-3. Этим занимается конструкторская компания оборонного предприятия. Об этом URA.RU сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Работы по внедрению в состав бронетанкового вооружения и техники дронов являются одной из задач специалистов АО „СКБМ“. На данный момент согласовываются проекты организационных решений и план-график совместных работ по интеграции в БМП-3 мини-дронов», — сообщили в холдинге. Ввести дроны в конструкторскую документацию планируют по результатам проведения типовых испытаний. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» улучшили бронемашину БМП-3. Помимо дополнительной защиты в виде бронеэкранов и решеток, на технику установили противодронный навес и систему буксировки. Также в бронемашине усовершенствовали систему видеонаблюдения.