Источник назвал главную версию взрыва газа в жилом доме в Кизеле

Причиной ЧП в пермском Кизеле могла стать незаконная врезка газа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запах газа никто не чувствовал
Запах газа никто не чувствовал Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края

Причиной взрыва газа в жилом доме в Кизеле могла стать незаконная врезка газа. Такую версию высказал в разговоре с URA.RU собеседник в политических кругах Кизела.

«Мужчина пользовался то ли незаконной врезкой, то ли баллоном с газом. Была утечка газа, но, поскольку последний этаж, никто не чувствовал. В итоге нетрезвый хозяин закурил и произошел взрыв», — говорит источник.

В мэрии и в МЧС причины ЧП пока не называют. Известно об одном пострадавшем, это мужчина 63 лет. Взрыв произошел днем 22 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной взрыва газа в жилом доме в Кизеле могла стать незаконная врезка газа. Такую версию высказал в разговоре с URA.RU собеседник в политических кругах Кизела. «Мужчина пользовался то ли незаконной врезкой, то ли баллоном с газом. Была утечка газа, но, поскольку последний этаж, никто не чувствовал. В итоге нетрезвый хозяин закурил и произошел взрыв», — говорит источник. В мэрии и в МЧС причины ЧП пока не называют. Известно об одном пострадавшем, это мужчина 63 лет. Взрыв произошел днем 22 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...