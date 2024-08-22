Источник назвал главную версию взрыва газа в жилом доме в Кизеле

Запах газа никто не чувствовал
новость из сюжетаВзрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края
Причиной взрыва газа в жилом доме в Кизеле могла стать незаконная врезка газа. Такую версию высказал в разговоре с URA.RU собеседник в политических кругах Кизела.
«Мужчина пользовался то ли незаконной врезкой, то ли баллоном с газом. Была утечка газа, но, поскольку последний этаж, никто не чувствовал. В итоге нетрезвый хозяин закурил и произошел взрыв», — говорит источник.
В мэрии и в МЧС причины ЧП пока не называют. Известно об одном пострадавшем, это мужчина 63 лет. Взрыв произошел днем 22 августа.
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