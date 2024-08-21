Депутат окружной думы ХМАО от ЛДПР Михаил Селюков предложил лишить мигрантов региональных выплат. Он опубликовал в своем telegram-канале видео, в котором заявил, что средства из бюджета должны в первую очередь тратиться на жителей России.
«Основные выплаты идут с региональных бюджетов. И как только мы наладим порядок и запретим выплаты семьям мигрантов и самим мигрантам из бюджета, социальные выплаты, сразу же интерес приезда в Россию и бесплатно получить какие-то блага, он пропадет. Я считаю, что деньги из бюджета России, регионов и муниципалитетов в первую очередь должны тратиться на жителей России, на граждан России, а не на мигрантов, и, тем более, ихние семьи», — заявил депутат (стилистика оригинала сохранена).
Селюков пояснил, что его высказывание связано с тем, что достаточно широкое обсуждение вызвала идея Госдумы запретить семьям мигрантов приезжать в Россию вместе с работниками. «С одной стороны, конечно, идея хорошая, но насколько она будет реализуема? Потому что, на мой взгляд, нужно не следствие решать, а причину. А причина в том, что семьи мигрантов у нас получают очень большие социальные выплаты из бюджетов», — отметил парламентарий.
Ранее URA.RU писало, что ЛДПР вышла с инициативой ограничить право трудовых мигрантов без гражданства РФ на въезд их семей в Россию. Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.
Видео: telegram-канал Михаила Селюкова, https://t.me/mikhail_seliukov/278
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