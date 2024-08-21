Пермские депутаты ЗС поддержали централизацию полномочий по стройке

Депутаты законодательного собрания Пермского края поддержали законопроект о передаче полномочий по строительству знаковых соцобъектов и дорог с муниципального на региональный уровень. Решение было принято в двух чтениях на заседании 22 августа, трансляция проходила на сайте парламента.
«Законопроект рассмотрен на заседании профильного комитета. Предлагается поддержать в двух чтениях в ходе одного заседания», — отметил содокладчик по вопросу Александр Третьяков.
Против передачи функций по строительству соцобъектов и дорог выступила только фракция эсеров. Ее руководитель Вероника Куликова отметила, что «не надо ломать то, что неплохо работает». По ее словам, в местах проблемы есть только в 20% случаев, остальное 80% объектов успешно вводятся в эксплуатацию. При этом краевые власти сами не могут похвастаться успешным завершением важных строек: «По каждому объекту есть срывы сроков и удорожание сметной стоимости. А централизация полномочий — это „удар по развитию муниципалитетов и их без того скромным бюджетам“.
Ей ответил руководитель фракции «Единой России» Юрий Борисовец. Лучшим примером неэффективной работы местных властей по строительству важных объектов он считает крематорий в Перми. «По моим ощущениям, Пермь строит его уже лет 25. Это целое поколение. А крематория так и нет. И сейчас мы находимся на начальной стадии, на поиске места. Поэтому говорить о том, что мы ломаем то, что работает… Я не уверен, что это хорошо работает», — отметил Борисовец.
С инициативой передачи на краевой уровень полномочий по строительству соцобъектов (дороже 50 млн рублей), дорог (дороже 450 млн рублей) и гидротехнических сооружений выступил губернатор Дмитрий Махонин. В правительстве объясняют это решение тем, что на местах не хватает кадров.
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