22 августа 2024

Курганский экс-мэр устроился на завод

Бывший мэр Щучья Дорошенко стал инженером на курганском агропредприятии
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избирательной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
Экс-мэр Щучья ушел работать на агропредприятие Фото:

Бывший мэр города Щучье Юрий Дорошенко устроился работать инженером на одном из крупных агропромышленных предприятий Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к местным властям.

«Экс-мэр Щучья Юрий Дорошенко работает инженером безопасности и охраны труда на одном из агропредприятий региона. Возвращаться на службу в администрацию не планирует», — сообщил инсайдер. Информацию о своем новом месте работы бывший чиновник подтвердил корреспонденту URA.RU.

Юрий Дорошенко был мэром города Щучье с 16 декабря 2020 по 20 июня 2022 года. После отставки он подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы округа, но уступил в голосовании бывшему силовику Геннадию Подкорытову.

Ранее URA.RU писало, что бывшая замглавы Щучанского округа Ирина Евстигнеева устроилась в строительную компанию в Екатеринбурге. Экс-чиновница работает главным юристом и планирует перейти на должность инженера.

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Бывший мэр города Щучье Юрий Дорошенко устроился работать инженером на одном из крупных агропромышленных предприятий Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к местным властям. «Экс-мэр Щучья Юрий Дорошенко работает инженером безопасности и охраны труда на одном из агропредприятий региона. Возвращаться на службу в администрацию не планирует», — сообщил инсайдер. Информацию о своем новом месте работы бывший чиновник подтвердил корреспонденту URA.RU. Юрий Дорошенко был мэром города Щучье с 16 декабря 2020 по 20 июня 2022 года. После отставки он подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы округа, но уступил в голосовании бывшему силовику Геннадию Подкорытову. Ранее URA.RU писало, что бывшая замглавы Щучанского округа Ирина Евстигнеева устроилась в строительную компанию в Екатеринбурге. Экс-чиновница работает главным юристом и планирует перейти на должность инженера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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