Курганский экс-мэр устроился на завод

Бывший мэр Щучья Дорошенко стал инженером на курганском агропредприятии

23 августа 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Экс-мэр Щучья ушел работать на агропредприятие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший мэр города Щучье Юрий Дорошенко устроился работать инженером на одном из крупных агропромышленных предприятий Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к местным властям. «Экс-мэр Щучья Юрий Дорошенко работает инженером безопасности и охраны труда на одном из агропредприятий региона. Возвращаться на службу в администрацию не планирует», — сообщил инсайдер. Информацию о своем новом месте работы бывший чиновник подтвердил корреспонденту URA.RU. Юрий Дорошенко был мэром города Щучье с 16 декабря 2020 по 20 июня 2022 года. После отставки он подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы округа, но уступил в голосовании бывшему силовику Геннадию Подкорытову. Ранее URA.RU писало, что бывшая замглавы Щучанского округа Ирина Евстигнеева устроилась в строительную компанию в Екатеринбурге. Экс-чиновница работает главным юристом и планирует перейти на должность инженера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший мэр города Щучье Юрий Дорошенко устроился работать инженером на одном из крупных агропромышленных предприятий Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к местным властям. «Экс-мэр Щучья Юрий Дорошенко работает инженером безопасности и охраны труда на одном из агропредприятий региона. Возвращаться на службу в администрацию не планирует», — сообщил инсайдер. Информацию о своем новом месте работы бывший чиновник подтвердил корреспонденту URA.RU. Юрий Дорошенко был мэром города Щучье с 16 декабря 2020 по 20 июня 2022 года. После отставки он подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы округа, но уступил в голосовании бывшему силовику Геннадию Подкорытову. Ранее URA.RU писало, что бывшая замглавы Щучанского округа Ирина Евстигнеева устроилась в строительную компанию в Екатеринбурге. Экс-чиновница работает главным юристом и планирует перейти на должность инженера.