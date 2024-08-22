Курганский экс-мэр устроился на завод

Бывший мэр города Щучье Юрий Дорошенко устроился работать инженером на одном из крупных агропромышленных предприятий Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к местным властям.
«Экс-мэр Щучья Юрий Дорошенко работает инженером безопасности и охраны труда на одном из агропредприятий региона. Возвращаться на службу в администрацию не планирует», — сообщил инсайдер. Информацию о своем новом месте работы бывший чиновник подтвердил корреспонденту URA.RU.
Юрий Дорошенко был мэром города Щучье с 16 декабря 2020 по 20 июня 2022 года. После отставки он подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы округа, но уступил в голосовании бывшему силовику Геннадию Подкорытову.
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Бывший мэр города Щучье Юрий Дорошенко устроился работать инженером на одном из крупных агропромышленных предприятий Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к местным властям. «Экс-мэр Щучья Юрий Дорошенко работает инженером безопасности и охраны труда на одном из агропредприятий региона. Возвращаться на службу в администрацию не планирует», — сообщил инсайдер. Информацию о своем новом месте работы бывший чиновник подтвердил корреспонденту URA.RU. Юрий Дорошенко был мэром города Щучье с 16 декабря 2020 по 20 июня 2022 года. После отставки он подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы округа, но уступил в голосовании бывшему силовику Геннадию Подкорытову. Ранее URA.RU писало, что бывшая замглавы Щучанского округа Ирина Евстигнеева устроилась в строительную компанию в Екатеринбурге. Экс-чиновница работает главным юристом и планирует перейти на должность инженера.