Экс-заммэра курганского округа Евстигнеева нашла новую работу в Екатеринбурге

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Экс-чиновница из Щучья Ирина Евстигнеева ушла работать в бизнес
Экс-чиновница из Щучья Ирина Евстигнеева ушла работать в бизнес Фото:

Бывший заместитель главы администрации Щучанского округа (Курганская область) Ирина Евстигнеева устроилась работать в строительную компанию «Флэт Билдинг» из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из числа бывших чиновников. Евстигнеева ушла в отставку из мэрии округа в конце февраля.

«Бывший заммэр мэрии Щучанского округа Ирина Евстигнеева ушла работать в бизнес. Она устроилась главным юристом в свердловскую компанию „Флэт Билдинг“», — рассказал инсайдер. Информация о новом месте работы также подтверждается в группе строительной фирмы в соцсети и на личной странице экс-чиновницы. 

Строительная компания «Флэт Билдинг» занимается проектированием зданий, объектов благоустройства и реализацией дизайна интерьера под ключ. Генеральным директором фирмы выступает бизнесмен Александр Исаков.

Ранее URA.RU писало, что бывший заммэра Кургана Андрей Плешков устроился работать в строительную компанию. Экс-чиновник мэрии занял пост гендиректора «СЗ „Архитектура“, которой владеет тюменский бизнесмен Дмитрий Бабич. Плешков был уволен с поста замглавы, директора ДРГХ в феврале 2024 года.  

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Бывший заместитель главы администрации Щучанского округа (Курганская область) Ирина Евстигнеева устроилась работать в строительную компанию «Флэт Билдинг» из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из числа бывших чиновников. Евстигнеева ушла в отставку из мэрии округа в конце февраля. «Бывший заммэр мэрии Щучанского округа Ирина Евстигнеева ушла работать в бизнес. Она устроилась главным юристом в свердловскую компанию „Флэт Билдинг“», — рассказал инсайдер. Информация о новом месте работы также подтверждается в группе строительной фирмы в соцсети и на личной странице экс-чиновницы.  Строительная компания «Флэт Билдинг» занимается проектированием зданий, объектов благоустройства и реализацией дизайна интерьера под ключ. Генеральным директором фирмы выступает бизнесмен Александр Исаков. Ранее URA.RU писало, что бывший заммэра Кургана Андрей Плешков устроился работать в строительную компанию. Экс-чиновник мэрии занял пост гендиректора «СЗ „Архитектура“, которой владеет тюменский бизнесмен Дмитрий Бабич. Плешков был уволен с поста замглавы, директора ДРГХ в феврале 2024 года.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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