Жители ХМАО смогут избавиться от проблемных подрядчиков по капремонту

У жителей ХМАО появиться возможность обезопасить себя от проблемных подрядчиков во время капремонта. С началом сентября проводить работы будут по новым правилам с заключением договоров строительного подряда. Подробнее о нововведениях URA.RU попросило рассказать эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ из Нижневартовска Сергея Чабана.
«Для жителей это означает снижение рисков некачественного выполнения работ, использования несоответствующих стандартам строительных материалов, затягивания сроков ремонта из-за бесконечных доработок исполнителя. Принятые нормы призваны очистить рынок от недобросовестных подрядчиков и ввести системный и профессиональный строительный контроль. Насколько эффективными окажутся нормы, которые начнут действовать уже 1 сентября — покажет их практическое применение», — поясняет эксперт.
По новому закону, который приняли на федеральном уровне, вместо договора о выполнении работ теперь будет заключаться договор строительного подряда. Формат предусматривает более четкие сроки и конкретный результат работ.
«Второе новшество — предоставление возможности осуществления полномочий по строительному контролю при капремонте МКД региональным властям. Если на уровне региона принимается соответствующее решение, он будет проводиться либо исполнительным органом субъекта РФ, либо подведомственным ему государственным учреждением», — уточняет Чабан.
Ранее URA.RU рассказывало, что у застройщиков ХМАО появилась возможность получать дешевые кредиты на возведение загородной недвижимости. Финансирование застройки проходит в рамках эскроу-счетов, которые стали обязательным условием в обновленной семейной ипотеке.
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