Пленный украинец раскрыл задачи ВСУ в Курской области

ТАСС: задача ВСУ — создать видимость присутствия в Курской области
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Присутствие в Курской области обоснованно лишь отвлекающим маневром ВСУ
Присутствие в Курской области обоснованно лишь отвлекающим маневром ВСУ Фото:

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области рассказал, что им была поставлена задача прорваться и «показаться» в нескольких селах. Об этом рассказал военнопленный ВСУ Игорь.

«Задачей нашей группы было совершить марш, совершить отвлекающий маневр, как будто нас здесь много, и кататься по этим селам», — рассказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ, сообщает ТАСС. Также в рамках инструктажа их просили казаться «вежливыми, нормальными людьми». Игорь и его сослуживцы поехали в поселок тремя бронетранспортерами, где сразу попали под огонь российских военнослужащих.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Курскую область в составе ВСУ атакуют ичкерийцы*(самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Бойцы заявляют о следовании по пути «своих героев», таких как лидер радикальных исламистов, ответственный за теракт в Беслане в 2004 году Шамиля Басаева.

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Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области рассказал, что им была поставлена задача прорваться и «показаться» в нескольких селах. Об этом рассказал военнопленный ВСУ Игорь. «Задачей нашей группы было совершить марш, совершить отвлекающий маневр, как будто нас здесь много, и кататься по этим селам», — рассказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ, сообщает ТАСС. Также в рамках инструктажа их просили казаться «вежливыми, нормальными людьми». Игорь и его сослуживцы поехали в поселок тремя бронетранспортерами, где сразу попали под огонь российских военнослужащих. Ранее URA.RU сообщало о том, что Курскую область в составе ВСУ атакуют ичкерийцы*(самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Бойцы заявляют о следовании по пути «своих героев», таких как лидер радикальных исламистов, ответственный за теракт в Беслане в 2004 году Шамиля Басаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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