21 августа 2024

Женщина выставила на продажу самые ценные грибы Ямала. Фото

Белые грибы обнаружили в ямальском лесу возле города Губкинский
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жительница Губкинского нашла белые грибы
Жительница Губкинского нашла белые грибы Фото:

Жительница Губкинского собрала более 10 литров белых грибов в местном лесу и выставила их на продажу. Она рассказала URA.RU, что горожане эти грибы охотно разбирают.

«Здесь белые грибы — все свежие, собрали более 10 литров в нашем губкинском лесу. К вечеру уже все разберут», — сообщила жительница города в личной беседе с корреспондентом URA.RU.

Крупные грибы в ведре 10 литров женщина продает за 1500 рублей, маленькие в том же объеме — 1300 рублей, а также есть еще грибы за 2000 рублей. Ранее редакция URA.RU сообщила, что на Ямале можно встретить грибы занесенные в Красную книгу.

Белые грибы из губкинского леса
Белые грибы из губкинского леса
Фото:
Грибы из леса возле города Губкинский
Грибы из леса возле города Губкинский
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Губкинского собрала более 10 литров белых грибов в местном лесу и выставила их на продажу. Она рассказала URA.RU, что горожане эти грибы охотно разбирают. «Здесь белые грибы — все свежие, собрали более 10 литров в нашем губкинском лесу. К вечеру уже все разберут», — сообщила жительница города в личной беседе с корреспондентом URA.RU. Крупные грибы в ведре 10 литров женщина продает за 1500 рублей, маленькие в том же объеме — 1300 рублей, а также есть еще грибы за 2000 рублей. Ранее редакция URA.RU сообщила, что на Ямале можно встретить грибы занесенные в Красную книгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...