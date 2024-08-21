Жительница Губкинского нашла белые грибы
Жительница Губкинского собрала более 10 литров белых грибов в местном лесу и выставила их на продажу. Она рассказала URA.RU, что горожане эти грибы охотно разбирают.
«Здесь белые грибы — все свежие, собрали более 10 литров в нашем губкинском лесу. К вечеру уже все разберут», — сообщила жительница города в личной беседе с корреспондентом URA.RU.
Крупные грибы в ведре 10 литров женщина продает за 1500 рублей, маленькие в том же объеме — 1300 рублей, а также есть еще грибы за 2000 рублей. Ранее редакция URA.RU сообщила, что на Ямале можно встретить грибы занесенные в Красную книгу.
Белые грибы из губкинского леса
Грибы из леса возле города Губкинский
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