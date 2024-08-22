Челябинцы новостройки в июле покупали быстрее, чем вторичное жилье

В Челябинске по состоянию на июль 2024 года новые квартиры в среднем продавались от недели до месяца. Срок экспозиции вторичных квартир в городе составил от месяца до трех. При этом наиболее высоким спросом пользовались квартиры усредненной площадью 52 квадратных метра, сообщил URA.RU генеральный директор «Дан-недвижимость», полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов по Челябинской области Валентин Корытный.
«По состоянию на июль 2024 года в Челябинске при продаже квартир на вторичном рынке срок экспозиции составлял от месяца до трех. На продажу квартир в новостройках уходило от недели до полутора месяцев максимум. Мы говорим о квартирах самой популярной площади — 52 квадратных метра. Наибольшим спросом пользовались квартиры-студии плюс один, или студии плюс два, это евро студии и евро двушки», — сообщил Корытный.
Также полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов по Челябинской области и городу Челябинску отметил, что такая ситуация складывалась на рынке до сегодняшнего момента. В августе после отмены льготной ипотеки под 8% годовых ситуация может коренным образом изменится. Есть смысл сделать срез по ситуации на рынке не ранее конца сентября, начала октября месяца.
Также эксперт отметил, что на сегодняшний день одним из основных трендов в регионе является покупка и строительство частных домов. В настоящее время очень востребована аренда загородной недвижимости и квартир. На третьем месте по популярности — развитие туристического кластера нашей области.
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