Путин: ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 августа попытались атаковать Курскую АЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Противник пытался сегодня ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано», — заявил Путин на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. По его словам, специалисты из международного агентства по атомной энергии пообещали прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию.
ВСУ 6 августа начали наступательные действия с целью захвата территории Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, целью украинцев в российском регионе был захват Курской АЭС. Он отметил, что противник хотел использовать российские территории и атомноую электростанцию в качестве рычага для переговоров.
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