Путин: ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС

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ВСУ в ночь на 22 августа ударили по курской АЭС, заявил Путин
ВСУ в ночь на 22 августа ударили по курской АЭС, заявил Путин Фото:

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 августа попытались атаковать Курскую АЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Противник пытался сегодня ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано», — заявил Путин на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. По его словам, специалисты из международного агентства по атомной энергии пообещали прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию.

ВСУ 6 августа начали наступательные действия с целью захвата территории Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, целью украинцев в российском регионе был захват Курской АЭС. Он отметил, что противник хотел использовать российские территории и атомноую электростанцию в качестве рычага для переговоров.

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Вооруженные силы Украины в ночь на 22 августа попытались атаковать Курскую АЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Противник пытался сегодня ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано», — заявил Путин на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. По его словам, специалисты из международного агентства по атомной энергии пообещали прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию. ВСУ 6 августа начали наступательные действия с целью захвата территории Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, целью украинцев в российском регионе был захват Курской АЭС. Он отметил, что противник хотел использовать российские территории и атомноую электростанцию в качестве рычага для переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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