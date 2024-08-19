Целью ВСУ в Курской области был захват Курской АЭС и как можно больше территории, чтобы использовать это в качестве рычага для переговоров. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он также выразил мнение, что решение о нападении принималось не Зеленским, а иностранными «хозяевами Украины», в частности американцами и англичанами.
«Насколько я понял, из допросов пленных, из этих материалов в общей сложности задача была Курская станция. То есть вот эта вот станция Курчатовская атомная станция как можно больше территории взять, то есть зайти в сам Курск, после этого уже начать торговаться», — сообщил Алаудинов во время беседы с журналистом Владимиром Соловьевым. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в любом случае совершил бы атаку на Курскую область, только вот решение принималось не им, а иностранными «хозяевами».
Алаудинов добавил, что ВСУ собрали все доступные силы и средства для атаки, включая танки и бронированные машины. Он выразил уверенность в том, что если бы не решительные действия российских военных подразделений, операция противника могла бы иметь серьезные последствия.
ВСУ 6 августа предприняли попытку прорыва в Курскую область. Российские военные продолжают непрерывно отражать атаки Вооруженных сил Украины в регионе.
Украинские военные не прекращают атаки на Курскую АЭС. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, ситуация вокруг нее продолжает ухудшаться.
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