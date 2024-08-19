Алаудинов раскрыл цели «хозяев Украины» на Курскую область

Алаудинов: ВСУ должны были захватить Курскую АЭС и начать торговаться с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Алаудинова. Зеленского на атаку по Курской области сподвигли иностранные "хозяева Украины"
По словам Алаудинова. Зеленского на атаку по Курской области сподвигли иностранные "хозяева Украины" Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Целью ВСУ в Курской области был захват Курской АЭС и как можно больше территории, чтобы использовать это в качестве рычага для переговоров. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он также выразил мнение, что решение о нападении принималось не Зеленским, а иностранными «хозяевами Украины», в частности американцами и англичанами.

«Насколько я понял, из допросов пленных, из этих материалов в общей сложности задача была Курская станция. То есть вот эта вот станция Курчатовская атомная станция как можно больше территории взять, то есть зайти в сам Курск, после этого уже начать торговаться», — сообщил Алаудинов во время беседы с журналистом Владимиром Соловьевым. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в любом случае совершил бы атаку на Курскую область, только вот решение принималось не им, а иностранными «хозяевами».

Алаудинов добавил, что ВСУ собрали все доступные силы и средства для атаки, включая танки и бронированные машины. Он выразил уверенность в том, что если бы не решительные действия российских военных подразделений, операция противника могла бы иметь серьезные последствия.

ВСУ 6 августа предприняли попытку прорыва в Курскую область. Российские военные продолжают непрерывно отражать атаки Вооруженных сил Украины в регионе.

Украинские военные не прекращают атаки на Курскую АЭС. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, ситуация вокруг нее продолжает ухудшаться

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Целью ВСУ в Курской области был захват Курской АЭС и как можно больше территории, чтобы использовать это в качестве рычага для переговоров. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он также выразил мнение, что решение о нападении принималось не Зеленским, а иностранными «хозяевами Украины», в частности американцами и англичанами. «Насколько я понял, из допросов пленных, из этих материалов в общей сложности задача была Курская станция. То есть вот эта вот станция Курчатовская атомная станция как можно больше территории взять, то есть зайти в сам Курск, после этого уже начать торговаться», — сообщил Алаудинов во время беседы с журналистом Владимиром Соловьевым. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в любом случае совершил бы атаку на Курскую область, только вот решение принималось не им, а иностранными «хозяевами». Алаудинов добавил, что ВСУ собрали все доступные силы и средства для атаки, включая танки и бронированные машины. Он выразил уверенность в том, что если бы не решительные действия российских военных подразделений, операция противника могла бы иметь серьезные последствия. ВСУ 6 августа предприняли попытку прорыва в Курскую область. Российские военные продолжают непрерывно отражать атаки Вооруженных сил Украины в регионе. Украинские военные не прекращают атаки на Курскую АЭС. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, ситуация вокруг нее продолжает ухудшаться. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...