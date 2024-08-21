21 августа 2024

В ХМАО 80-летняя пенсионерка отомстила укусившей ее гадюке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка в отместку раздавила гадюку, которая ее укусила
Пенсионерка в отместку раздавила гадюку, которая ее укусила Фото:

В Сургуте 82-летняя пенсионерка раздавила камнем гадюку в отместку за укус. Югорчанка попыталась выдавить яд из пальца, пока ждала врачей. Об этом сообщил депздрав ХМАО на своем сайте.

«Когда она почувствовала резкую боль в пальце руки, ей удалось поймать змею и раздавить ее камнем. Соседка вызвала бригаду скорой. Пока ждали медиков, женщина пыталась самостоятельно выдавить яд из раны. Профессионалы оказали ей женщине экстренную помощь, сняв симптомы токсического шока. После женщину доставили в отделение скорой медпомощи окружной больницы, где она продолжила лечение», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU рассказывало восьмилетнем мальчике из Сургута, которого так же укусила гадюка. Ребенок не смог рассказать об родителям, а сами взрослые приняли укус за перелом. Маленького вартовчанина госпитализировали уже в критическом состоянии, когда он не мог дышать. Врачи боролись за его жизнь 11 дней, мальчика удалось спасти.

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В Сургуте 82-летняя пенсионерка раздавила камнем гадюку в отместку за укус. Югорчанка попыталась выдавить яд из пальца, пока ждала врачей. Об этом сообщил депздрав ХМАО на своем сайте. «Когда она почувствовала резкую боль в пальце руки, ей удалось поймать змею и раздавить ее камнем. Соседка вызвала бригаду скорой. Пока ждали медиков, женщина пыталась самостоятельно выдавить яд из раны. Профессионалы оказали ей женщине экстренную помощь, сняв симптомы токсического шока. После женщину доставили в отделение скорой медпомощи окружной больницы, где она продолжила лечение», — следует из сообщения. Ранее URA.RU рассказывало восьмилетнем мальчике из Сургута, которого так же укусила гадюка. Ребенок не смог рассказать об родителям, а сами взрослые приняли укус за перелом. Маленького вартовчанина госпитализировали уже в критическом состоянии, когда он не мог дышать. Врачи боролись за его жизнь 11 дней, мальчика удалось спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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