В ХМАО 80-летняя пенсионерка отомстила укусившей ее гадюке

В Сургуте 82-летняя пенсионерка раздавила камнем гадюку в отместку за укус. Югорчанка попыталась выдавить яд из пальца, пока ждала врачей. Об этом сообщил депздрав ХМАО на своем сайте.
«Когда она почувствовала резкую боль в пальце руки, ей удалось поймать змею и раздавить ее камнем. Соседка вызвала бригаду скорой. Пока ждали медиков, женщина пыталась самостоятельно выдавить яд из раны. Профессионалы оказали ей женщине экстренную помощь, сняв симптомы токсического шока. После женщину доставили в отделение скорой медпомощи окружной больницы, где она продолжила лечение», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU рассказывало восьмилетнем мальчике из Сургута, которого так же укусила гадюка. Ребенок не смог рассказать об родителям, а сами взрослые приняли укус за перелом. Маленького вартовчанина госпитализировали уже в критическом состоянии, когда он не мог дышать. Врачи боролись за его жизнь 11 дней, мальчика удалось спасти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!