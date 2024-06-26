В ХМАО ребенок почти две недели провел в реанимации после укуса гадюки

Восьмилетний мальчик из Сургута едва не погиб после нападения гадюки в парке. Она змея ребенка за палец, однако он не смог рассказать об инциденте родителям из-за расстройства аутистического спектра, а сами взрослые приняли укус за перелом, передает Департамент здравоохранения Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте».
После того, как в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства диагноз не подтвердился, а мальчику становилось хуже, было решено госпитализировать его в Нижневартовск. Вечером его доставили в детскую окружную больницу санавиацией.
«Ребёнок поступил в критическом состоянии: не мог дышать самостоятельно, конфликтовал с аппаратом ИВЛ, из-за чего понадобился перевод в медикаментозную кому. У мальчика началось „пропотевание“ — образование жидкости, там, где ее не должно быть — пострадали сердце, легкие, брюшная полость. Давление было далеко ниже нормы, сердце не справлялось со своей задачей», — рассказал дежурный врач Алексей Томилин, который принимал ребенка.
Специалисты 11 дней боролись за жизнь мальчика. Семь из них он провел под аппаратом ИВЛ. Врачам удалось спасти жизнь ребенка и избежать ампутации руки, которая была серьезно поражена змеиным ядом. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Ранее Роспотребнадзор предупредил югорчан об опасных змеях. Специалисты рекомендуют обращаться к врачам в случае укусов, даже если гад не ядовитый.
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