Путин выступил с важным решением по обороне приграничья

Вопрос финансирования территориальной бороны Брянской области средствами из федерального бюджета необходимо проработать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами приграничных регионов.
«Вопрос финансирования территориальной обороны [из федбюджета] — его, безусловно, нужно решить. Министр финансов [Антон Силуанов] на связи у нас. Мы еще это обсудим», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Украина неоднократно атаковала Брянскую область. Так, западные СМИ писали, что ВСУ планировали атаковать регион после вторжения в Курскую область. Также Брянская область подвергается атакам БПЛА.
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