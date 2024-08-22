Путин выступил с важным решением по обороне приграничья

Путин поддержал идею обороны Брянской области за счет федбюджета

22 августа 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин (на фото) пообещал обсудить вопрос финансирования теробороны Брянской области с Антоном Силуановым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопрос финансирования территориальной бороны Брянской области средствами из федерального бюджета необходимо проработать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами приграничных регионов. «Вопрос финансирования территориальной обороны [из федбюджета] — его, безусловно, нужно решить. Министр финансов [Антон Силуанов] на связи у нас. Мы еще это обсудим», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Украина неоднократно атаковала Брянскую область. Так, западные СМИ писали, что ВСУ планировали атаковать регион после вторжения в Курскую область. Также Брянская область подвергается атакам БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вопрос финансирования территориальной бороны Брянской области средствами из федерального бюджета необходимо проработать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами приграничных регионов. «Вопрос финансирования территориальной обороны [из федбюджета] — его, безусловно, нужно решить. Министр финансов [Антон Силуанов] на связи у нас. Мы еще это обсудим», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Украина неоднократно атаковала Брянскую область. Так, западные СМИ писали, что ВСУ планировали атаковать регион после вторжения в Курскую область. Также Брянская область подвергается атакам БПЛА.