Путин выступил с важным решением по обороне приграничья

Путин поддержал идею обороны Брянской области за счет федбюджета
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин (на фото) пообещал обсудить вопрос финансирования теробороны Брянской области с Антоном Силуановым Фото:

Вопрос финансирования территориальной бороны Брянской области средствами из федерального бюджета необходимо проработать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами приграничных регионов.

«Вопрос финансирования территориальной обороны [из федбюджета] — его, безусловно, нужно решить. Министр финансов [Антон Силуанов] на связи у нас. Мы еще это обсудим», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Украина неоднократно атаковала Брянскую область. Так, западные СМИ писали, что ВСУ планировали атаковать регион после вторжения в Курскую область. Также Брянская область подвергается атакам БПЛА.

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Вопрос финансирования территориальной бороны Брянской области средствами из федерального бюджета необходимо проработать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами приграничных регионов. «Вопрос финансирования территориальной обороны [из федбюджета] — его, безусловно, нужно решить. Министр финансов [Антон Силуанов] на связи у нас. Мы еще это обсудим», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Украина неоднократно атаковала Брянскую область. Так, западные СМИ писали, что ВСУ планировали атаковать регион после вторжения в Курскую область. Также Брянская область подвергается атакам БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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