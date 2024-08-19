The Economist: ВСУ планировали атаковать Брянск вместе с Курском

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Противники планировали вторгнуться в несколько российских регионов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины планировали атаковать Брянскую область вместе с Курской. Об этом сообщает The Economist.

«Вооруженные силы Украины до атаки на Курскую область планировали совершить нападение на Брянскую область», — утверждает The Economist. В публикации говорится, что украинские силы планировали вторгнуться в несколько российских регионов.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. В результате чего противникам удалось зайти на территорию России и захватить некоторые населенные пункты.

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Вооруженные силы Украины планировали атаковать Брянскую область вместе с Курской. Об этом сообщает The Economist. «Вооруженные силы Украины до атаки на Курскую область планировали совершить нападение на Брянскую область», — утверждает The Economist. В публикации говорится, что украинские силы планировали вторгнуться в несколько российских регионов. Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. В результате чего противникам удалось зайти на территорию России и захватить некоторые населенные пункты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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