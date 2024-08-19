В мире The Economist: ВСУ планировали атаковать Брянск вместе с Курском 19 августа 2024 в 12:07 Размер текста - 17 + Противники планировали вторгнуться в несколько российских регионов Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины планировали атаковать Брянскую область вместе с Курской. Об этом сообщает The Economist. «Вооруженные силы Украины до атаки на Курскую область планировали совершить нападение на Брянскую область», — утверждает The Economist. В публикации говорится, что украинские силы планировали вторгнуться в несколько российских регионов. Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. В результате чего противникам удалось зайти на территорию России и захватить некоторые населенные пункты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы Украины планировали атаковать Брянскую область вместе с Курской. Об этом сообщает The Economist. «Вооруженные силы Украины до атаки на Курскую область планировали совершить нападение на Брянскую область», — утверждает The Economist. В публикации говорится, что украинские силы планировали вторгнуться в несколько российских регионов. Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. В результате чего противникам удалось зайти на территорию России и захватить некоторые населенные пункты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям