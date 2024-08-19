The Economist: ВСУ планировали атаковать Брянск вместе с Курском

Противники планировали вторгнуться в несколько российских регионов
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Вооруженные силы Украины планировали атаковать Брянскую область вместе с Курской. Об этом сообщает The Economist.
«Вооруженные силы Украины до атаки на Курскую область планировали совершить нападение на Брянскую область», — утверждает The Economist. В публикации говорится, что украинские силы планировали вторгнуться в несколько российских регионов.
Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. В результате чего противникам удалось зайти на территорию России и захватить некоторые населенные пункты.
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