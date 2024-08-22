Памфилова объяснила URA.RU, как в обстреливаемой Курской области организуют выборы

Памфилова: мы обеспечиваем безопасность при голосовании в Курской области
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В Курской области проведут досрочные выборы губернатора, ЦИК обеспечит безопасность граждан, заявила Памфилова
В Курской области проведут досрочные выборы губернатора, ЦИК обеспечит безопасность граждан, заявила Памфилова Фото:

Принятое решение о проведении выборов губернатора основывается на обращении коллег из Курской области и учитывает все аспекты, включая безопасность граждан. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Что касается безопасности, со своей стороны максимум, что можно, мы обеспечиваем. Курская область у нас принимает участие в дистанционном электронном голосовании. <...> Мы там организуем возможность голосовать, мы дали разрешение на досрочное голосование. У нас уже богатый опыт по проведению выборов в наших воссоединившихся субъектах: в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, <...> также выборы проходили в Белгородской области, которая давно уже подвергается той же опасности», — сообщила Памфилова. Об этом она заявила во время беседы с корреспондентом URA.RU. 

Памфилова отметила, что голосовать жителей Курской области на выборах губернатора региона никто не принуждает. Она подчеркнула, что ЦИК берет на себя ответственность за обеспечение безопасности избирателей и предоставляет все виды возможных способов голосования для обеспечения доступности выборного процесса для каждого гражданина.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии, важно обеспечить право граждан на участие в выборах, а также гарантировать максимальную безопасность в условиях нестабильности. В связи с этим было принято решение о возможности дистанционного электронного голосования для тех, кто не может прийти на избирательные участки. Также предусмотрено досрочное и выездное голосование.

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Принятое решение о проведении выборов губернатора основывается на обращении коллег из Курской области и учитывает все аспекты, включая безопасность граждан. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. «Что касается безопасности, со своей стороны максимум, что можно, мы обеспечиваем. Курская область у нас принимает участие в дистанционном электронном голосовании. <...> Мы там организуем возможность голосовать, мы дали разрешение на досрочное голосование. У нас уже богатый опыт по проведению выборов в наших воссоединившихся субъектах: в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, <...> также выборы проходили в Белгородской области, которая давно уже подвергается той же опасности», — сообщила Памфилова. Об этом она заявила во время беседы с корреспондентом URA.RU.  Памфилова отметила, что голосовать жителей Курской области на выборах губернатора региона никто не принуждает. Она подчеркнула, что ЦИК берет на себя ответственность за обеспечение безопасности избирателей и предоставляет все виды возможных способов голосования для обеспечения доступности выборного процесса для каждого гражданина. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, важно обеспечить право граждан на участие в выборах, а также гарантировать максимальную безопасность в условиях нестабильности. В связи с этим было принято решение о возможности дистанционного электронного голосования для тех, кто не может прийти на избирательные участки. Также предусмотрено досрочное и выездное голосование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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