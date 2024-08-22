Baza: очевидцы заметили дым после попытки удара ВСУ по порту «Кавказ»

22 августа 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

В результате удара на Таманском полуострове появился дым Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Очевидцы сообщили о попытке удара со стороны ВСУ по порту «Кавказ», после которой был замечен дым на Таманском полуострове. Об этом сообщили в telegram-канале Baza. «Очевидцы заметили дым после попытки удара ВСУ по порту „Кавказ“», — написали в тексте поста telegram-канала Baza. Уточняется, что проезд по Крымскому мосту временно закрыт, но официальной информации пока нет. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очевидцы сообщили о попытке удара со стороны ВСУ по порту «Кавказ», после которой был замечен дым на Таманском полуострове. Об этом сообщили в telegram-канале Baza. «Очевидцы заметили дым после попытки удара ВСУ по порту „Кавказ“», — написали в тексте поста telegram-канала Baza. Уточняется, что проезд по Крымскому мосту временно закрыт, но официальной информации пока нет. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.