Baza: очевидцы заметили дым после попытки удара ВСУ по порту «Кавказ»

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В результате удара на Таманском полуострове появился дым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Очевидцы сообщили о попытке удара со стороны ВСУ по порту «Кавказ», после которой был замечен дым на Таманском полуострове. Об этом сообщили в telegram-канале Baza.

«Очевидцы заметили дым после попытки удара ВСУ по порту „Кавказ“», — написали в тексте поста telegram-канала Baza. Уточняется, что проезд по Крымскому мосту временно закрыт, но официальной информации пока нет.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.

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Очевидцы сообщили о попытке удара со стороны ВСУ по порту «Кавказ», после которой был замечен дым на Таманском полуострове. Об этом сообщили в telegram-канале Baza. «Очевидцы заметили дым после попытки удара ВСУ по порту „Кавказ“», — написали в тексте поста telegram-канала Baza. Уточняется, что проезд по Крымскому мосту временно закрыт, но официальной информации пока нет. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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