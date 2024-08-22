В результате удара на Таманском полуострове появился дым
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Очевидцы сообщили о попытке удара со стороны ВСУ по порту «Кавказ», после которой был замечен дым на Таманском полуострове. Об этом сообщили в telegram-канале Baza.
«Очевидцы заметили дым после попытки удара ВСУ по порту „Кавказ“», — написали в тексте поста telegram-канала Baza. Уточняется, что проезд по Крымскому мосту временно закрыт, но официальной информации пока нет.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.
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