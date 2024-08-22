Украина атаковала порт «Кавказ», есть попадание по парому

22 августа 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Из-за удара ВСУ в порту «Кавказ» произошло возгорание, на месте работают экстренные службы Фото: Илья Московец © URA.RU Железнодорожный паром с топливными цистернами подвергся атаке в порту «Кавказ». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту „Кавказ“», — сообщил оперативный штаб региона в своем telegram-канале . Отмечается, что в результате удара произошел пожар. На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Железнодорожный паром с топливными цистернами подвергся атаке в порту «Кавказ». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту „Кавказ“», — сообщил оперативный штаб региона в своем telegram-канале. Отмечается, что в результате удара произошел пожар. На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.