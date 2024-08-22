Украина атаковала порт «Кавказ», есть попадание по парому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение пожара, чс, возгорание
Из-за удара ВСУ в порту «Кавказ» произошло возгорание, на месте работают экстренные службы Фото:

Железнодорожный паром с топливными цистернами подвергся атаке в порту «Кавказ». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту „Кавказ“», — сообщил оперативный штаб региона в своем telegram-канале. Отмечается, что в результате удара произошел пожар.

На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Железнодорожный паром с топливными цистернами подвергся атаке в порту «Кавказ». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту „Кавказ“», — сообщил оперативный штаб региона в своем telegram-канале. Отмечается, что в результате удара произошел пожар. На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...