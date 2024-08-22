Украина атаковала порт «Кавказ», есть попадание по парому

Из-за удара ВСУ в порту «Кавказ» произошло возгорание, на месте работают экстренные службы
Железнодорожный паром с топливными цистернами подвергся атаке в порту «Кавказ». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту „Кавказ“», — сообщил оперативный штаб региона в своем
На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.
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