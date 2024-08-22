Shot рассказал, из чего был атакован порт «Кавказ»

Shot: порт «Кавказ» был атакован ракетой «Нептун» украинского производства

22 августа 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Жезеднодоржный паром «Конро Трейдер» был поражен ракетой «Нептун» украинского производства (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Порт «Кавказ» был атакован украинской ракетой «Нептун», которая поразила и железнодорожный паром «Конро Трейдер». Об этом сообщил источник Shot. «Украинская ракета „Нептун“ попала в железнодорожный паром „Конро Трейдер“», — уточнили в telegram-канале Shot со ссылкой на источник. Подтверждается информация, что ракетой нанесен значительный ущерб. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порт «Кавказ» был атакован украинской ракетой «Нептун», которая поразила и железнодорожный паром «Конро Трейдер». Об этом сообщил источник Shot. «Украинская ракета „Нептун“ попала в железнодорожный паром „Конро Трейдер“», — уточнили в telegram-канале Shot со ссылкой на источник. Подтверждается информация, что ракетой нанесен значительный ущерб. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.