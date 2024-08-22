Shot рассказал, из чего был атакован порт «Кавказ»

Жезеднодоржный паром «Конро Трейдер» был поражен ракетой «Нептун» украинского производства (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Порт «Кавказ» был атакован украинской ракетой «Нептун», которая поразила и железнодорожный паром «Конро Трейдер». Об этом сообщил источник Shot.
«Украинская ракета „Нептун“ попала в железнодорожный паром „Конро Трейдер“», — уточнили в telegram-канале Shot со ссылкой на источник. Подтверждается информация, что ракетой нанесен значительный ущерб.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.
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