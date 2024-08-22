Shot рассказал, из чего был атакован порт «Кавказ»

Shot: порт «Кавказ» был атакован ракетой «Нептун» украинского производства
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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
Жезеднодоржный паром «Конро Трейдер» был поражен ракетой «Нептун» украинского производства (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Порт «Кавказ» был атакован украинской ракетой «Нептун», которая поразила и железнодорожный паром «Конро Трейдер». Об этом сообщил источник Shot.

«Украинская ракета „Нептун“ попала в железнодорожный паром „Конро Трейдер“», — уточнили в telegram-канале Shot со ссылкой на источник. Подтверждается информация, что ракетой нанесен значительный ущерб.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.

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Порт «Кавказ» был атакован украинской ракетой «Нептун», которая поразила и железнодорожный паром «Конро Трейдер». Об этом сообщил источник Shot. «Украинская ракета „Нептун“ попала в железнодорожный паром „Конро Трейдер“», — уточнили в telegram-канале Shot со ссылкой на источник. Подтверждается информация, что ракетой нанесен значительный ущерб. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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