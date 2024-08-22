Александр Иванов и группа «Рондо» выступит на дне города в ЯНАО

Александр Иванов приедет на День города Муравленко (архивное фото)
Российский рок-исполнитель Александр Иванов и легендарная московская группа «Рондо» выступят на юбилее Муравленко 8 сентября. Информация о концерте появилась на официальном сайте музыканта.
«Концерт в ЦПКиО Муравленко, юбилей города», — указано на официальном сайте Иванова. Начало концерта в 20:00. Ожидается, что музыкант исполнит хиты «Московская осень», «Боже, какой пустяк!», «Я буду помнить».
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