Александр Иванов и группа «Рондо» выступит на дне города в ЯНАО

Группа «Рондо» и Александр Иванов выступят на Дне города Муравленко
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Александр Иванов приедет на День города Муравленко (архивное фото)
Александр Иванов приедет на День города Муравленко (архивное фото) Фото:

Российский рок-исполнитель Александр Иванов и легендарная московская группа «Рондо» выступят на юбилее Муравленко 8 сентября. Информация о концерте появилась на официальном сайте музыканта.

«Концерт в ЦПКиО Муравленко, юбилей города», — указано на официальном сайте Иванова. Начало концерта в 20:00. Ожидается, что музыкант исполнит хиты «Московская осень», «Боже, какой пустяк!», «Я буду помнить».

Ранее URA.RU сообщало о концерте Ларисы Долиной. Певица выступит в Губкинском в октябре.

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Российский рок-исполнитель Александр Иванов и легендарная московская группа «Рондо» выступят на юбилее Муравленко 8 сентября. Информация о концерте появилась на официальном сайте музыканта. «Концерт в ЦПКиО Муравленко, юбилей города», — указано на официальном сайте Иванова. Начало концерта в 20:00. Ожидается, что музыкант исполнит хиты «Московская осень», «Боже, какой пустяк!», «Я буду помнить». Ранее URA.RU сообщало о концерте Ларисы Долиной. Певица выступит в Губкинском в октябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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