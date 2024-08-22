Появилось видео с атакой колонны российских танков в Курской области

22 августа 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

На кадрах запечатлены семь танков ВС РФ, которые направляются по дороге в сторону противника (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Опубликованы кадры с атакой колонны российских танков в Курской области на территорию ВСУ. Видео разместили российские военкоры в telegram-канале. «На кадрах запечатлены семь российских танков, которые направляются по дороге в сторону противника», — написали в посте с видео в telegram-канале DONTSTOPWAR. В тексте уточняется, что бой ведется при поддержке артиллерии, авиации и расчетов реактивных систем залпового огня. Бои с ВСУ продолжаются в Курской области более двух недель. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Экс-заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский отметил, что рассредоточенность сил ВСУ усложняет освобождение Курской области. В настоящее время украинские диверсионно-разведывательные группы требуют медленной и тщательной ликвидации. Введенный режим контртеррористической операции помогает, но зачистка может занять еще несколько недель. Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил о создании российскими войсками условий для отступления ВСУ из Курской области. Он заявил, что российская армия уничтожает разведывательно-боевые дозоры ВСУ с помощью артиллерии и воздушных ударов, а также планирует разрушать их оборонительные сооружения и вести активные действия в тылу, чтобы ограничить снабжение и подход резервов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опубликованы кадры с атакой колонны российских танков в Курской области на территорию ВСУ. Видео разместили российские военкоры в telegram-канале. «На кадрах запечатлены семь российских танков, которые направляются по дороге в сторону противника», — написали в посте с видео в telegram-канале DONTSTOPWAR. В тексте уточняется, что бой ведется при поддержке артиллерии, авиации и расчетов реактивных систем залпового огня. Бои с ВСУ продолжаются в Курской области более двух недель. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Экс-заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский отметил, что рассредоточенность сил ВСУ усложняет освобождение Курской области. В настоящее время украинские диверсионно-разведывательные группы требуют медленной и тщательной ликвидации. Введенный режим контртеррористической операции помогает, но зачистка может занять еще несколько недель. Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил о создании российскими войсками условий для отступления ВСУ из Курской области. Он заявил, что российская армия уничтожает разведывательно-боевые дозоры ВСУ с помощью артиллерии и воздушных ударов, а также планирует разрушать их оборонительные сооружения и вести активные действия в тылу, чтобы ограничить снабжение и подход резервов.