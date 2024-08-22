Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул

22 августа 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали паром в Порту «Кавказ», на место выехали 12 пожарных расчетов Фото: Илья Московец © URA.RU Поврежденный ВСУ железнодорожный паром, пришвартованный в Порту «Кавказ», затонул. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «В результате полученных повреждений паром в акватории порта „Кавказ“ затонул», — сообщил оперативный штаб региона в telegram-канале . Там же отметили, что территория самого порта не пострадала. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали железнодорожный паром, пришвартованный в кубанском порту «Кавказ». На момент удара на нем находилось 30 цистерн с топливом. На место выехало 12 пожарных расчетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поврежденный ВСУ железнодорожный паром, пришвартованный в Порту «Кавказ», затонул. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «В результате полученных повреждений паром в акватории порта „Кавказ“ затонул», — сообщил оперативный штаб региона в telegram-канале. Там же отметили, что территория самого порта не пострадала. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали железнодорожный паром, пришвартованный в кубанском порту «Кавказ». На момент удара на нем находилось 30 цистерн с топливом. На место выехало 12 пожарных расчетов.