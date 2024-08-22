Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул

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ВСУ атаковали паром в Порту «Кавказ», на место выехали 12 пожарных расчетов Фото:

Поврежденный ВСУ железнодорожный паром, пришвартованный в Порту «Кавказ», затонул. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В результате полученных повреждений паром в акватории порта „Кавказ“ затонул», — сообщил оперативный штаб региона в telegram-канале. Там же отметили, что территория самого порта не пострадала.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали железнодорожный паром, пришвартованный в кубанском порту «Кавказ». На момент удара на нем находилось 30 цистерн с топливом. На место выехало 12 пожарных расчетов.

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Поврежденный ВСУ железнодорожный паром, пришвартованный в Порту «Кавказ», затонул. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «В результате полученных повреждений паром в акватории порта „Кавказ“ затонул», — сообщил оперативный штаб региона в telegram-канале. Там же отметили, что территория самого порта не пострадала. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали железнодорожный паром, пришвартованный в кубанском порту «Кавказ». На момент удара на нем находилось 30 цистерн с топливом. На место выехало 12 пожарных расчетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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