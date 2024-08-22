22 августа 2024

В CNN объяснили приезд своего журналиста в Курскую область

CNN: журналист Пейтон прибыл в Курскую область по приглашению Киева
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, press, военкорр, военный журналист, деревня кармир шука
Журналист прибыл на российскую территорию по приглашению Киева Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Журналист американской телекомпании CNN Ник Пейтон Уолш, который незаконно пересек границу в Курской области в районе Суджи, прибыл в Россию по приглашению Киева. Об этом утверждается в заявлении телекомпании.

«Команда наших репортеров была приглашена украинским правительством. В сопровождении бойцов ВСУ они осмотрели оккупированную территорию», — говорится в заявлении. В CNN утверждают, что их деятельность не нарушает Женевскую конвенцию и международное право.

ФСБ ранее возбудила уголовные дела против американского журналиста Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко. Причиной стало их незаконное пересечение российской границы в районе Суджи.

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Журналист американской телекомпании CNN Ник Пейтон Уолш, который незаконно пересек границу в Курской области в районе Суджи, прибыл в Россию по приглашению Киева. Об этом утверждается в заявлении телекомпании. «Команда наших репортеров была приглашена украинским правительством. В сопровождении бойцов ВСУ они осмотрели оккупированную территорию», — говорится в заявлении. В CNN утверждают, что их деятельность не нарушает Женевскую конвенцию и международное право. ФСБ ранее возбудила уголовные дела против американского журналиста Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко. Причиной стало их незаконное пересечение российской границы в районе Суджи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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