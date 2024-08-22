В CNN объяснили приезд своего журналиста в Курскую область

CNN: журналист Пейтон прибыл в Курскую область по приглашению Киева

23 августа 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Журналист прибыл на российскую территорию по приглашению Киева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Журналист американской телекомпании CNN Ник Пейтон Уолш, который незаконно пересек границу в Курской области в районе Суджи, прибыл в Россию по приглашению Киева. Об этом утверждается в заявлении телекомпании. «Команда наших репортеров была приглашена украинским правительством. В сопровождении бойцов ВСУ они осмотрели оккупированную территорию», — говорится в заявлении. В CNN утверждают, что их деятельность не нарушает Женевскую конвенцию и международное право. ФСБ ранее возбудила уголовные дела против американского журналиста Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко. Причиной стало их незаконное пересечение российской границы в районе Суджи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист американской телекомпании CNN Ник Пейтон Уолш, который незаконно пересек границу в Курской области в районе Суджи, прибыл в Россию по приглашению Киева. Об этом утверждается в заявлении телекомпании. «Команда наших репортеров была приглашена украинским правительством. В сопровождении бойцов ВСУ они осмотрели оккупированную территорию», — говорится в заявлении. В CNN утверждают, что их деятельность не нарушает Женевскую конвенцию и международное право. ФСБ ранее возбудила уголовные дела против американского журналиста Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко. Причиной стало их незаконное пересечение российской границы в районе Суджи.