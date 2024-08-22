ФСБ завела дело на журналиста из США за пересечение российской границы

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ФСБ обвинила американского журналиста в незаконном пересечении границы РФ
ФСБ обвинила американского журналиста в незаконном пересечении границы РФ Фото:
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ФСБ возбудила уголовные дела против американского журналиста Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко. Причиной стало их незаконное пересечение российской границы в районе Суджи.

"ФСБ завела уголовное дело в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша", — сообщает РИА Новости. Там добавили, что также дела заведены в отношении корреспондентов с Украины Олеси Боровик и Дианы Буцко. По словам представителей ФСБ, иностранные репортеры незаконно пересекли российскую границу в районе Суджи.

6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Украинская армия нанесла удары по гражданским объектам РФ западными ракетами. Одновременно с атакой ВСУ начали привозить иностранных журналистов на захваченные территории региона. Корреспондент The New York Times и журналисты Associated Press посещали подконтрольные ВСУ территории. Поездки были организованы без уведомления российской стороны о пересечении границы.

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ФСБ возбудила уголовные дела против американского журналиста Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко. Причиной стало их незаконное пересечение российской границы в районе Суджи. "ФСБ завела уголовное дело в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша", — сообщает РИА Новости. Там добавили, что также дела заведены в отношении корреспондентов с Украины Олеси Боровик и Дианы Буцко. По словам представителей ФСБ, иностранные репортеры незаконно пересекли российскую границу в районе Суджи. 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Украинская армия нанесла удары по гражданским объектам РФ западными ракетами. Одновременно с атакой ВСУ начали привозить иностранных журналистов на захваченные территории региона. Корреспондент The New York Times и журналисты Associated Press посещали подконтрольные ВСУ территории. Поездки были организованы без уведомления российской стороны о пересечении границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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