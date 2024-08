ФСБ завела дело на журналиста из США за пересечение российской границы

ФСБ обвинила американского журналиста в незаконном пересечении границы РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ФСБ возбудила уголовные дела против американского журналиста Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко. Причиной стало их незаконное пересечение российской границы в районе Суджи. "ФСБ завела уголовное дело в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша", — сообщает РИА Новости. Там добавили, что также дела заведены в отношении корреспондентов с Украины Олеси Боровик и Дианы Буцко. По словам представителей ФСБ, иностранные репортеры незаконно пересекли российскую границу в районе Суджи. 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Украинская армия нанесла удары по гражданским объектам РФ западными ракетами. Одновременно с атакой ВСУ начали привозить иностранных журналистов на захваченные территории региона. Корреспондент The New York Times и журналисты Associated Press посещали подконтрольные ВСУ территории. Поездки были организованы без уведомления российской стороны о пересечении границы.

