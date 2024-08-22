22 августа 2024

Свердловчанка нашла гриб, за который могут посадить в тюрьму. Фото

В Свердловской области нашли гриб, занесенный в Красную книгу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Спарассис курчавый является съедобным (фото из архива) Фото:

Жительница Свердловской области наткнулась в лесу на гриб из Красной книги России, за сбор которого грозит уголовная ответственность. Фотографией спарассиса курчавого женщина поделилась в соцсети «ВКонтакте».

«Это спарассис курчавый … Тоже Красная книга РФ», — указано в комментариях под постом в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».

Спарассис курчавый растет в августе и сентябре. Гриб является съедобным.

С 12 октября в России начали применять уголовное наказание за сбор растений и грибов, которые находятся под защитой Красной книги. В Свердловской области обитают четыре вида грибов из Красной книги, включая редкий спарассис курчавый.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Свердловской области наткнулась в лесу на гриб из Красной книги России, за сбор которого грозит уголовная ответственность. Фотографией спарассиса курчавого женщина поделилась в соцсети «ВКонтакте». «Это спарассис курчавый … Тоже Красная книга РФ», — указано в комментариях под постом в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Спарассис курчавый растет в августе и сентябре. Гриб является съедобным. С 12 октября в России начали применять уголовное наказание за сбор растений и грибов, которые находятся под защитой Красной книги. В Свердловской области обитают четыре вида грибов из Красной книги, включая редкий спарассис курчавый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...