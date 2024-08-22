Жительница Свердловской области наткнулась в лесу на гриб из Красной книги России, за сбор которого грозит уголовная ответственность. Фотографией спарассиса курчавого женщина поделилась в соцсети «ВКонтакте».
«Это спарассис курчавый … Тоже Красная книга РФ», — указано в комментариях под постом в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».
Спарассис курчавый растет в августе и сентябре. Гриб является съедобным.
С 12 октября в России начали применять уголовное наказание за сбор растений и грибов, которые находятся под защитой Красной книги. В Свердловской области обитают четыре вида грибов из Красной книги, включая редкий спарассис курчавый.
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