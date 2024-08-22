Компаниям «Ричард», «Гринфилд» и «Росчайпром» поручили убрать пестициды из чая

23 августа 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Представители чайной индустрии отвергают обвинения в наличии пестицидов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти поставили задачу российским чайным компаниям разработать план действий для снижения вреда от пестицидов в продукции. Среди них — «Ричард», «Гринфилд» и «Росчайпром. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану. «От российских производителей чая потребовали разработать программу мероприятий по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции», — передает газета «Известия». Инициатива последовала после того, как в феврале текущего года были выданы предупреждения трем крупным игрокам рыночной сферы, чья продукция реализовывалась через сети SPAR и «Светофор». В документах указано, что компания «Май», занимающая около 20% рынка чая, столкнулась с находкой пестицидов в своем зеленом чае «Ричард». У компании «Орими» также обнаружили пестициды в чае «Гринфилд». У «Рязанской чаеразвесочной фабрики» выявили посторонние вещества в черном цейлонском чае «Три дружных слона» и черном чае с добавками под маркой «Росчайпром». В связи с этим ведомство потребовало убрать указанные продукты из продажи. В то же время представители чайной индустрии отвергают обвинения в наличии пестицидов и утверждают о безопасности своих товаров. Ассоциация «Росчайкофе» выразила мнение о том, что действующие в России стандарты устарели и не соответствуют мировым требованиям, призывая к пересмотру и корректировке нормативов. Ранее сообщалось, что использование пестицидов в аграрной отрасли может быть опасным для здоровья и вызывать рак. Риск, связанный с пестицидами, может быть сопоставим с опасностью курения, и это касается не только фермеров, но и жителей, проживающих возле обрабатываемых полей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти поставили задачу российским чайным компаниям разработать план действий для снижения вреда от пестицидов в продукции. Среди них — «Ричард», «Гринфилд» и «Росчайпром. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану. «От российских производителей чая потребовали разработать программу мероприятий по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции», — передает газета «Известия». Инициатива последовала после того, как в феврале текущего года были выданы предупреждения трем крупным игрокам рыночной сферы, чья продукция реализовывалась через сети SPAR и «Светофор». В документах указано, что компания «Май», занимающая около 20% рынка чая, столкнулась с находкой пестицидов в своем зеленом чае «Ричард». У компании «Орими» также обнаружили пестициды в чае «Гринфилд». У «Рязанской чаеразвесочной фабрики» выявили посторонние вещества в черном цейлонском чае «Три дружных слона» и черном чае с добавками под маркой «Росчайпром». В связи с этим ведомство потребовало убрать указанные продукты из продажи. В то же время представители чайной индустрии отвергают обвинения в наличии пестицидов и утверждают о безопасности своих товаров. Ассоциация «Росчайкофе» выразила мнение о том, что действующие в России стандарты устарели и не соответствуют мировым требованиям, призывая к пересмотру и корректировке нормативов. Ранее сообщалось, что использование пестицидов в аграрной отрасли может быть опасным для здоровья и вызывать рак. Риск, связанный с пестицидами, может быть сопоставим с опасностью курения, и это касается не только фермеров, но и жителей, проживающих возле обрабатываемых полей.