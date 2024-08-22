22 августа 2024

Полиция ХМАО завела дело на пенсионера за хранение взрывчатки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер из ХМАО получил уголовное дело за хранение взрывчатки
Пенсионер из ХМАО получил уголовное дело за хранение взрывчатки Фото:

Полиция ХМАО нашла взрывчатку у пенсионера из Октябрьского района. На мужчину завели уголовное дело.

«В Октябрьском районе сотрудники полиции установили 68-летнего гражданина, который хранил по месту жительства взрывчатое вещество массой 355,5 грамма. Возбуждено уголовное дело», — сообщила полиция Югры в telegram-канале.

Полиция ведет расследование инцидента. В ходе следствия выяснят мотивы и цели хранения взрывчатых материалов. Эксперты определят тип взрывчатки и оценят потенциальную опасность, которую она могла представлять.

Ранее URA.RU писало, что на жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия.

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Полиция ХМАО нашла взрывчатку у пенсионера из Октябрьского района. На мужчину завели уголовное дело. «В Октябрьском районе сотрудники полиции установили 68-летнего гражданина, который хранил по месту жительства взрывчатое вещество массой 355,5 грамма. Возбуждено уголовное дело», — сообщила полиция Югры в telegram-канале. Полиция ведет расследование инцидента. В ходе следствия выяснят мотивы и цели хранения взрывчатых материалов. Эксперты определят тип взрывчатки и оценят потенциальную опасность, которую она могла представлять. Ранее URA.RU писало, что на жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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