Полиция ХМАО завела дело на пенсионера за хранение взрывчатки

Полиция ХМАО нашла взрывчатку у пенсионера из Октябрьского района. На мужчину завели уголовное дело.
«В Октябрьском районе сотрудники полиции установили 68-летнего гражданина, который хранил по месту жительства взрывчатое вещество массой 355,5 грамма. Возбуждено уголовное дело», — сообщила полиция Югры в telegram-канале.
Полиция ведет расследование инцидента. В ходе следствия выяснят мотивы и цели хранения взрывчатых материалов. Эксперты определят тип взрывчатки и оценят потенциальную опасность, которую она могла представлять.
Ранее URA.RU писало, что на жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия.
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