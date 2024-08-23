Пермяк пырнул ножом в шею свердловчанина из-за ссоры в ночном клубе

23 августа 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Уголовное дело обидчика направили в суд (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ночному клубе Красноуральска (Свердловская область) 27-летний уроженец Перми пырнул ножом в шею другого посетителя из-за пьяной ссоры. Пострадавшего госпитализировали, а обидчика отправят под суд. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Между обвиняемым и товарищами потерпевшего в ночном клубе на ул. Советская произошел конфликт, вследствие чего обвиняемого попросили покинуть заведение. Намереваясь разобраться с обидчиками, обвиняемый, действуя умышленно, взял дома нож, после чего вернулся в ночной клуб и нанес один удар ножом в область шеи потерпевшего», — следует из сообщения. Уголовное дело пермяка направлено в Красноуральский горсуд. Потерпевший проходит амбулаторное лечение в городской больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночному клубе Красноуральска (Свердловская область) 27-летний уроженец Перми пырнул ножом в шею другого посетителя из-за пьяной ссоры. Пострадавшего госпитализировали, а обидчика отправят под суд. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Между обвиняемым и товарищами потерпевшего в ночном клубе на ул. Советская произошел конфликт, вследствие чего обвиняемого попросили покинуть заведение. Намереваясь разобраться с обидчиками, обвиняемый, действуя умышленно, взял дома нож, после чего вернулся в ночной клуб и нанес один удар ножом в область шеи потерпевшего», — следует из сообщения. Уголовное дело пермяка направлено в Красноуральский горсуд. Потерпевший проходит амбулаторное лечение в городской больнице.