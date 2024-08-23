Пермяк пырнул ножом в шею свердловчанина из-за ссоры в ночном клубе

В ночному клубе Красноуральска (Свердловская область) 27-летний уроженец Перми пырнул ножом в шею другого посетителя из-за пьяной ссоры. Пострадавшего госпитализировали, а обидчика отправят под суд. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Между обвиняемым и товарищами потерпевшего в ночном клубе на ул. Советская произошел конфликт, вследствие чего обвиняемого попросили покинуть заведение. Намереваясь разобраться с обидчиками, обвиняемый, действуя умышленно, взял дома нож, после чего вернулся в ночной клуб и нанес один удар ножом в область шеи потерпевшего», — следует из сообщения.
Уголовное дело пермяка направлено в Красноуральский горсуд. Потерпевший проходит амбулаторное лечение в городской больнице.
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