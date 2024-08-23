Пермяк пырнул ножом в шею свердловчанина из-за ссоры в ночном клубе

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Уголовное дело обидчика направили в суд (архивное фото) Фото:

В ночному клубе Красноуральска (Свердловская область) 27-летний уроженец Перми пырнул ножом в шею другого посетителя из-за пьяной ссоры. Пострадавшего госпитализировали, а обидчика отправят под суд. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Между обвиняемым и товарищами потерпевшего в ночном клубе на ул. Советская произошел конфликт, вследствие чего обвиняемого попросили покинуть заведение. Намереваясь разобраться с обидчиками, обвиняемый, действуя умышленно, взял дома нож, после чего вернулся в ночной клуб и нанес один удар ножом в область шеи потерпевшего», — следует из сообщения.

Уголовное дело пермяка направлено в Красноуральский горсуд. Потерпевший проходит амбулаторное лечение в городской больнице.

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В ночному клубе Красноуральска (Свердловская область) 27-летний уроженец Перми пырнул ножом в шею другого посетителя из-за пьяной ссоры. Пострадавшего госпитализировали, а обидчика отправят под суд. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Между обвиняемым и товарищами потерпевшего в ночном клубе на ул. Советская произошел конфликт, вследствие чего обвиняемого попросили покинуть заведение. Намереваясь разобраться с обидчиками, обвиняемый, действуя умышленно, взял дома нож, после чего вернулся в ночной клуб и нанес один удар ножом в область шеи потерпевшего», — следует из сообщения. Уголовное дело пермяка направлено в Красноуральский горсуд. Потерпевший проходит амбулаторное лечение в городской больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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