Российские военные выбили ВСУ из многоэтажек в Торецке

Украинские войска покинули свои позиции в высотных зданиях восточной части Дзержинска, которое на Украине известно как Торецк. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на представителей силовых структур.
«Удалось выбить ВСУ с позиций в многоэтажках Дзержинска — в восточной части города. Часть группировки, которая там находилась, уничтожена, еще часть традиционно убегала, идет зачистка», — рассказал собеседник агентству ТАСС.
Также сообщается, что украинская сторона пытается перебросить на утраченные позиции небольшие группы подкрепления. Однако большинство из этих подразделений уничтожается по пути на позиции, что еще больше усложняет ситуацию для ВСУ. Таким образом, контроль над районом сохраняется.
Ранее URA.RU сообщало о том, что бои в Торецке назвали одними из самых интенсивных. Генштаб ВСУ отметил осложнение ситуации на покровском направлении.
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